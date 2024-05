Qui és qui en el nou 'star system' català d'internet

L’univers de les xarxes socials tenia un forat per als creadors de contingut en català. Els ‘influencers’ han trobat una plataforma de suport a través d’EVA, el canal digital de TV3 per a la generació Z, que comparteix continguts específicament pensats per ser consumits a internet.

Juliana Canet

La reina de l’star-system català d’internet. Nascuda a Cardedeu el 1999, va ser una de les primeres influencers que va decidir crear contingut només en català. Quan va començar a guanyar rellevància, la CCMA va veure en ella l’oportunitat d’acostar els seus continguts al públic jove. Sense pèls a la llengua, alguna vegada s’ha vist involucrada en polèmiques, però s’ha convertit en un dels referents per a les noves generacions.

Sempre s’ha declarat una amant del safareig (és a dir, la premsa del cor), assisteix a catifes vermelles i analitza les últimes notícies dels famosos –amors, ruptures i baralles, principalment. Però també alimenta els seus perfils amb vídeos del seu dia a dia, recomanacions culturals i col·laboracions amb marques en la seva faceta d’influencer. Forma part del programa de ràdio Que no surti d’aquí de Catalunya Ràdio i és una cara recurrent d’alguns programes de 3Cat.

Berta Aroca

Una altra de les pioneres en el món influencer en català. La jove de Mataró, de 22 anys, va començar creant continguts en castellà a YouTube, però quan TikTok va començar a agafar força entre els joves, Aroca va decidir fer el salt a la nova plataforma i publicar vídeos íntegrament en català. És amiga de Juliana Canet (en xarxes socials presumeixen de bona relació), de manera que sovint s’uneixen per crear continguts. Debaten sobre temes tan banals com "els noms de noia que mai posarien a les seves filles".

Presenta el programa Loft d’iCat amb Xènia Casado. Un espai sense filtres a iCat que últimament li ha portat algun problema. I és que recentment s’ha vist immersa en la seva primera gran polèmica com a influencer al criticar Lola Lolita per confessar que no havia tingut relacions sexuals en un mes. Aroca no va trigar a demanar disculpes públicament .

Arnau Marín

Conegut per la seva passió per la cuina i les receptes que comparteix a les seves xarxes socials, l’influencer (o Xef Marín) posa a prova les habilitats culinàries d’algunes de les personalitats catalanes amb més repercussió a internet al seu programa d’EVA. Això sí, com ell mateix deixa clar, a través dels seus vídeos no pretén donar consells gastronòmics perquè no és xef professional. Mentre prepara diferents plats amb alguns tiktokers, conversa amb ells sobre temes de debat a internet.

Tot i que al seu programa de 3Cat parla en perfecte català amb els convidats, en els seus perfils de les xarxes socials prefereix utilitzar el castellà. Poc se sap de la seva vida sentimental més enllà que fa gairebé un any va sortir a la llum la seva relació amb la també influencer Paula Gonu. Mesos després van anunciar públicament la seva ruptura i van confirmar que mantenien una bonica amistat.

Spursito

El seu nom real és Martí Miras. Després d’haver-se fet conegut a través de YouTube, aquest streamer andorrà ha format part dels últims esdeveniments més importants d’internet, com la Kings League de Gerard Piqué i Ibai Llanos (com a president de l’equip de futbol Rayo de Barcelona), en La Vetllada de l’Any (com a presentador de la primera i competint en la segona) i en el GTA espanyol Marbella Vice (amb el seu popular personatge Juan Demonio). A Twitch, és un dels creadors amb més seguidors; acumula més d’1,4 milions.

Miras va confessar que el salt a EVA i al contingut en català li feia "molta il·lusió". En el seu programa Spursito & Company, l’streamer entrevista personatges coneguts. Pel seu plató ja han passat el presentador Carles Porta, el cantant Miki Núñez, el director J.A. Bayona, el Mago Pop i el mateix Piqué, entre d’altres.

Cèlia Espanya

La tiktoker és una de les últimes integrants de l’star system català d’internet. Nascuda a Amposta, la creadora de contingut es va fer viral en un primer moment després del seu pas pel programa de Cuatro First dates, en què va declarar que buscava un "catalanet" (sense gaire èxit, ja que li van presentar un noi de Londres que vivia a Elx i la seva cita va fracassar). Espanya a poc a poc va començar a compartir vídeos del seu dia a dia a TikTok i, després de guanyar rellevància a internet, va fitxar per 3Cat.

La jove recentment va rebre el premi a la Innovació de Plataforma per la Llengua per la seva defensa i promoció de la llengua catalana i, més concretament, del seu dialecte. La jove defensa que la seva arribada a EVA suposa un gran pas perquè l’accent de les Terres de l’Ebre s’integri a l’"escenari mediàtic". A 3Cat participa en programes com Clímax i sol exercir com a reportera de carrer.