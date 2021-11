La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, s’ha reunit avui amb alcaldesses i alcaldes de l'Alt Pirineu i Aran a la Seu d'Urgell i ha anunciat l'ampliació de la xarxa de serveis d’atenció a la violència masclista a la comarca, donant resposta d’aquesta manera a una reivindicació històrica i consolidant l’equitat territorial. “Per a la conselleria és imprescindible comptar amb una xarxa forta de serveis de prevenció, sensibilització, atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, que cobreixi les necessitats de tot el territori”, ha explicat Verge. La consellera també ha recordat la importància de la col·laboració i cooperació amb els ens locals per treballar “plegades per a l’eradicació de les discriminacions, desigualtats i violències que encara perviuen, perquè Catalunya sigui un país on pagui la pena viure per a tothom”. En la mateixa visita, la Seu ha demanat a la consellera que desplegui els serveis del seu departament al territori de l'Alt Pirineu i Aran.

La consellera, que també ha visitat el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) de l’Alt Pirineu i Aran, coincidit amb el desè aniversari de la seva posada en marxa, ha destacat que el conjunt de mesures que permeten incrementar la xarxa de serveis existents “formen part de l’Estratègia Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes”, que té per objectiu err

adicar les violències masclistes al país des de la sensibilització, la detecció i la reparació.

El primer pas d’aquesta millora de serveis és l’ampliació de l’atenció que ofereix el SIE, servei que incrementarà la seva plantilla amb 3 nous professionals al llarg del 2022, entre els quals s’hi incorpora una nova figura, la d’una educadora social. D’altra banda, també augmentarà la freqüència de les atencions que ja ofereix el SIE a Tremp, així com la mobilitat de les professionals del SIE a totes les comarques de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest increment és possible gràcies al creixement de l’equip i al treball amb cada Consell Comarcal per acordar la freqüència de l’atenció i els espais on ubicar el servei.

Punt de Trobada a l’Alt Pirineu i Aran

En segon lloc, una altra de les mesures que es portarà a terme serà posar en marxa el Servei Tècnic del Punt de Trobada al territori de l’Alt Pirineu i Ara. La titular d’Igualtat i Feminismes ha afirmat que “aquesta és una demanda del territori a la qual volem donar resposta i per això treballem amb els consells comarcals les diferents possibilitats per establir aquest servei”. Entres les opcions que la conselleria, els consells comarcals i els ajuntaments posaran sobre la taula serà la possible mobilitat pel territori del servei de Lleida uns dies concrets al mes. “Estudiarem la singularitat de la comarca per acordar la millor opció, que permeti incorporar el servei al territori de manera coherent i donant resposta a les necessitats existents”, ha apuntat Verge.

Per últim, la consellera d’Igualtat i Feminismes ha anunciat que s’estan buscant alternatives adequades per cobrir el torn d’ofici de violència de gènere, mitjançant reunions institucionals de coordinació entre el Departament d’Igualtat i Feminismes, el de Justícia i els col·legis de l’advocacia de Cervera, Tremp, Balaguer la Seu i Solsona. D’aquesta manera es dona resposta a la Llei 17/2020, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, pel que fa a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran.

La visita d’avui s’emmarca dins de les trobades institucionals que representants de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes estan realitzant a diferents punts del territori català amb la voluntat de conèixer de primera mà la situació de les diverses comarques del país i buscar solucions, juntament amb els ens locals, que donin resposta a les persones del territori.