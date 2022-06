Prats i Sansor compta amb una nova associació que s’ha proposat dinamitzar la vida social i cultural del municipi. Es tracta de l’Associació Festuca Gautieri, la qual anunciat ja l’organització d’un primer festival al poble que sota el nom Sons de l’Era proposa una nit de música i cultura popular el dissabte 18 de juny.

Segons ha explicat el nom de la nova associació Clara Vallvé, el festival, que es farà al costat de l’antiga fusteria Teixidor, a Prats i Sansor, «neix amb la voluntat de crear nous espais de cultura, trobada, intercanvi i oci de caràcter local i de proximitat als veïns i veïnes de la comarca». Vallvé ha remarcat que el projecte és «fruit de la il·lusió d’un grup d’amants de la música, la cultura i la natura» per la qual cosa tant l’associació com el nou festival tindran en el respecte a l’entorn un dels seus pilars d’actuació.

Sons de l’Era s’estrenarà el dia 18 com «un festival gratuït de música pensat per a tots els públics, de caire proper i familiar». En aquesta estrena pujarà a l’escenari el grup manresà de pop electrònic Moon Vision. El festival arrencarà a les sis de la tarda amb un programa d’activitats i jocs per a infants i adults. A les set sonarà la música amb Amor de Dj i, a partir de les vuit, la de Moon Vision. Tancarà l’escenari fins les dotze de la nit Rita la Pinchaora. El festival, que tindrà un espai gastronòmic, compta amb el suport i participació de l’Ajuntament de Prats, Sonitrons i l’Associació d’Amics de la Guàrdia Pilosa.