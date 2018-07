Música i poesia viatgen a Solsona

Solsona va encetar el cicle de concerts d'estiu, que arriba a la seva trenta-setena edició, amb un espectacle de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, dirigida per Albert Fontelles-Ramonet, i que també va tenir la intervenció de l'escriptor solsoní Raül Garrigasait i del rapsode Víctor Pérez Moixic. Música, poesia, narrativa i història es van entremesclar en una actuació inèdita fins divendres.

Unes dues-centes persones es van aplegar a la plaça de Sant Joan en una nit fresca que els assistents van agrair. Durant poc més d'una hora, l'espectador es va traslladar al convuls segle XIX en una actuació que es va dividir en dues parts. La primera, titulada Entre Déu, la terra i la revolució, va transportar l'audiència a una època marcada per les guerres carlines, la devoció religiosa i l'arrelament a la terra; i la segona part, amb el nom Cobla en vers, va barrejar música i poesia.

D'entre les set peces interpretades en la primera part, cal destacar, d'una banda, Nocturn al claustre, una adaptació per a cobla dels goigs de la Mare de Déu del Claustre, la patrona de Solsona, a càrrec de Fontelles-Ramonet; i, de l'altra banda, La batalla de Perecamps, una obra anònima del segle XIX que relata la confrontació que a final de la primera guerra Carlina que va tenir lloc al municipi de Llobera i que el director de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona va redescobrir a l'Arxiu Diocesà de Solsona. La peça va tenir l'actuació de dos trabucaires que, instal·lats en un terrat de la plaça, van disparar els trabucs en una pausa de la interpretació i també al final, que va enllaçar la recuperada composició amb l' Himno de Riego. Cal tenir present que en obres d'esperit revolucionari del segle XIX era habitual l'acompanyament amb canons o trabucs. També hi va haver espai per a la música religiosa (com el Toc d'oració de Pep Ventura) i popular (havaneres del mateix autor o bé El ball pla de Lladurs de Joaquim Serra). Les cançons s'intercalaven amb la prosa de Garrigasait, que va traslladar els espectadors a les vivències i paratges del segle XIX.

En la segona part de l'espectacle, la cobla va interpretar quatre sardanes, entre les quals Cant d'amor, amb música del solsoní Joan Roure. En aquest segon acte, el rapsode Moixic va recitar amb el seu particular estil composicions que van servir per homenatjar autors com Francesc Pujols, J.V. Foix o bé el solsoní Ramon Valls.