Artistes de renom internacional deixaran la seva empremta en parets d'edificis manresans

MUR, Manresa Art Urbà, és un projecte multidisciplinari de creació artística que té la finalitat de cercar noves vies de participació ciutadana a través de l'art i l'urbanisme en diversos espais públics de la ciutat. Amb aquesta iniciativa "es vol reivindicar l'art urbà que va més enllà del muralisme", tal i com ha assegura t la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo. Per fer-ho, es portarà a terme una programació molt potent que inclourà rutes d'art, exposicions, conferències, música i moltes sorpreses més. A part, diversos artistes de renom internacional deixaran la seva empremta en murs repartits per la ciutat al llarg del mes de juliol, alguns dels quals ja han començat a treballar aquesta setmana.

El projecte MUR, Manresa Art Urbà s'ha creat en el marc de la Capitalitat Cultural amb l'objectiu d'obrir un nou espai d'expressió artística per promoure l'eclosió de nous llenguatges que estan lligats a l'anomenada "cultura urbana". També es vol aconseguir fomentar la descoberta d'espais desconeguts o poc transitats, la valoració d'àmbits urbans en procés de degradació urbana al Centre Històric i l'apropiació social de l'espai públic com a escenari d'expressió i difusió artística.

Des del punt de vista del públic, es volen afavorir unes formes d'expressió artística destinades a la joventut, que normalment troben el seu espai al marge de les institucions i equipaments culturals, explorant noves vies de participació i de sensibilització cultural i artística. I, des del punt de vista de promoció de la ciutat, la intenció és afegir un nou centre d'interès cultural per atraure nous visitants.

Amb aquest projecte, que tindrà lloc fins el 28 de juliol, l'Ajuntament de Manresa pretén dinamitzar i regenerar els espais del municipi, potenciant l'art urbà com a un mitjà d'integració social.

A la presentació d'aquesta tarda hi ha intervingut la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; el coordinador artístic, Marc López; l'artista Aryz, que realitza un mural al Passeig Pere III amb cantonada a la Muralla Sant Domènec; l'artista Mohamed L'Ghacham, que el farà al Carrer Sant Bartomeu-Escodines, l'artista Marc Martines, responsable de l'exposició "Caricatures Culturals"; i l'artista Ana Langeheldt, que pintarà l'aparcament de L'Ateneu Les Bases.

Un programa molt divers:

- Artistes:



Aryz considera que la seva millor biografia és la que plasma en les diverses creacions que realitza en murals. Pintarà la seva obra del 2 al 8 de juliol al Passeig Pere III-cantonada Muralla Sant Domènec.

Void és un artista multimèdia influït per la pintura i el dibuix clàssic i que té un interès apassionat per l'art de la narració de contes. La seva obra la pintarà del 10 al 19 de juliol a l'Edifici de l'Anònima.

Ana Langeheldt està especialitzada en disseny gràfic i la tècnica del gravat. Combina les seves tres passions a parts iguals; la pintura clàssica, la il·lustració i la pintura moral o art urbà. Realitzarà la seva obra del 4 al 14 de juliol a l'aparcament de L'Ateneu Les Bases.

Mohamed L'Ghacham està interessat per les arts plàstiques amb un toc impressionista i crea escenes a partir de la vida quotidiana que l'envolta. La seva obra la farà del 3 al 12 de juliol al carrer Sant Bartomeu- Escodines.



- Artistes emergents:



Els trets essencials de les creacions de Berni Puig són la repetició, el gran format i l'ús del color a làmines. La seva obra està basada en l'experimentació i recerca del camp de l'estampació i el gravat. La realitzarà de l'11 al 15 de juliol al Carrer Sant Andreu.

El treball d'Elara Elvira es basa principalment en el dibuix, on considera la línia com a punt de partida per al desenvolupament de qualsevol projecte. Treballarà el 4 i 5 de juliol al Carrer Barreres.

L'artista Elsa Guerra iniciarà a Manresa una nova etapa professional on s'introduirà en el món de la pintura escenogràfica. Farà la seva obra de l'11 al 15 de juliol al Carrer Sobrerroca.

Els dibuixos de Claudia Carbajal són molt complets perquè ha pintat i treballat amb diverses tècniques, aconseguint fer seus els colors de totes les estacions. Estarà treballant entre el 10 i el 12 de juliol al carrer Talamanca.



- Altres activitats:



Mural de ceràmica a càrrec de Montserrat Riu: "La ceràmica i l'espai públic" és el nom que rep aquesta obra de l'artista manresana Montserrat Riu, que està basada en una visió de la ciutat. L'obra s'executarà del 2 al 8 de juliol al Carrer Sant Salvador.

Exposició "Caricatures Culturals", de Marc Martines: l'artista dibuixarà 20 caricatures sobre personatges relacionats amb la vida cultural manresana. Aquests retrats volen plasmar l'essència de cada personatge i mostrar l'univers que l'envolta. Es podrà veure del 6 al 21 de juliol al Mercat Puigmercadal en el següent horari: De dilluns a dijous, de les 8 del matí a les 2 del migdia; els divendres de les 8 del matí a les 8 del vespre; i els dissabtes de les 8 del matí a les 3 de la tarda.

"XXX, Gravats al carrer": és una infraestructura creada amb l'objectiu de què els artistes de Manresa i comarca puguin mostrar la seva obra. Totes les creacions realitzades s'exhibiran al carrer fins a les 9 del vespre i, després, se'n farà una selecció per exposar-les a l'Espai Art del Cercle Artístic del 19 d'octubre al 3 de novembre. L'activitat tindrà lloc el dissabte 7 de juliol, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de els 5 de la tarda a les 8 del vespre, a la Plaça Gispert.

Murs i debat obert sobre la creació i conservació de l'art urbà: el divendres 13 de juliol, a les 8 del vespre, a l'Edifici de l'Anònima es farà un debat que girarà entorn de l'art urbà i l'espai públic. El moderador serà Pep Espelt, director i fundador del Konvent, Centre d'ART Contemporani de Gironella (a Berga) i hi participaran els artistes protagonistes del projecte MUR. Es posaran a qüestió temes com si les pintures i grafits estan considerats com a art o com a mostra d'incivisme.

"Llegendes de Manresa", de Jofre Oliveras: l'artista Jofre Oliveras treballa en espais públics a través del mural, l'escultura i la instal·lació i les seves obres estan inspirades per l'entorn on les realitza. Per aquest motiu, s'habilitaran uns patrons visuals i instal·lacions escultòriques a la Plaça Major i voltants entre el 16 i el 20 de juliol.

Exposició "Retrats", d'Eva Bozzo: Eva Bozzo treballa la fotografia com a disciplina artística i està especialitzada en els retrats. El fil conductor de la seva mostra és el fil com a essència mínima de teixir i que dialoga alhora amb la indústria tèxtil tan mostrada en la història de l'economia manresana. El conjunt de les seves creacions podrà veure a la nau de l'Edifici de l'Anònima el 21 i 22 de juliol.

La "città infinita": És una activitat adreçada als infants majors de quatre anys on podran construir la seva pròpia ciutat inventant-te cases, teatres, museus, aeroports, escoles, parcs d'atraccions..., entre d'altres. En definitiva, una bona manera de socialitzar-se i crear relacions amb els altres participants. L'activitat és gratuïta però amb inscripció prèvia a cultura@ajmanresa.cat. Tindrà lloc el 21 i 22 de juliol a l'Edifici de l'Anònima i s'han programat tres sessions; a les 10 del matí, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda.

Poesia positiva als passos de zebra durant tot el mes de juliol: Manresa s'ha sumat a aquesta iniciativa de d'exposar l'art poètic als passos de vianant amb l'objectiu de transformar el carrer amb fonts d'inspiració i crear vincles entre les persones. En total hi haurà sis versos d'un poeta diferent.



També dins de Projecte Mur, la regidoria de Joventut, en el marc del programa Manresa Jove, ha anat organitzant diverses activitats, com ara el projecte "Planta't a Icària", en què l'artista Susanna Ayala, amb l'ajut d'un grup de joves, va donar color a les persianes del Casal de Joves La Kampana. Igualment, dissabte passat va tenir lloc el festival de cultura urbana Stalow Fest, amb diverses activitats vinculades a la cultura urbana i inclòs també en el projecte MUR, ja que va haver-hi activitats de graffiti, etc.

Finalment, també dins de la programació de Manresa Jove i Mur, ha tingut lloc "Construïm mirades", un taller fotogràfic que anat a càrrec dels fotògrafs manresans Oriol Segon i Marta Garcia, a l'Espai Jove Joan Amades.