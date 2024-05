Calaf anuncia el cartell de la festa major de setembre amb Buhos com a cap de cartell

El grup Buhos serà el cap de cartell de la propera Festa Major de Calaf, del 6 al 9 de setembre. També destaca entre la programació En Tol Sarmiento dissabte a la nit, i el de la companyia infantil Els Atrapasomnis, el mateix dia a la tarda, a la plaça dels Arbres. La banda de música Els Atrapasomnis, s’ha consolidat dins de l’animació infantil i familiar amb èxits com La Serp Siseta, La Marieta discoteca i En Rock el Cargol, entre d’altres, que ja formen part del repertori de moltes famílies. La companyia, nascuda el 2013, ha publicat dos discos i estrenat sis espectacles.

El plat fort de la programació musical arribarà de la mà de Buhos, la banda de Calafell que segueix de presentació del seu darrer disc, La nit està que crema, publicat el 2023. En els seus 15 anys de trajectòria, ja sumen més de mil concerts i cinc àlbums.

La nit de dissabte es completarà amb l’actuació del grup basc En Tol Sarmiento, referència absoluta de l’ska-rock d’Euskal Herria. El quintet va néixer el 2005 a la Rioja alabesa i en aquests gairebé vint anys de trajectòria han publicat set discos amb estils ben variats i lluminosos.

Finalment, la sessió de Dj. Trapella clourà la nit de dissabte, fent ballar totes les persones assistents fins ben entrada la matinada.

Actes culturals i lúdics per a tots els públics

El tret de sortida de tots els actes de Festa Major serà el divendres 6 de setembre de la mà del grup The Buckets Brothers, caracteritzats pel seu inconfusible estil de música d’arrel on hi mana el swing, el dixie, el folck i el rock and roll i per estar integrat per membres de Calaf i la comarca. Actuaran a la plaça dels Arbres, després del pregó, tot rescatant artistes de luxe com Hank Williams, Johnny Cash, Pokey la Farge, Dolly Parton i Jerry Lee Lewis. La nit es completarà amb Les Coco, un grup femení de versions liderat per les artistes Fiona i Coco i que l’any passat publicava el seu primer senzill, Llimona i sal. La festa la tancarà el talent local del discjòquei calafí, Ceba dj.

Així mateix, la Festa Major de Calaf gaudirà de tres orquestres i cobles de màxim renom: Gira-sol, Metropol i Maricel, a banda del grup de versions La Tropical.

L’orquestra Gira-sol, una de les més antigues en actiu de Catalunya, actuarà el diumenge 8 de setembre a les 19.00 h a la plaça Barcelona 92, mentre que a les 23.00 h., en aquest cas a la plaça dels Arbres, hi actuarà La Tropical, coneguts pel seu repertori festiu i farcit de versions dels millors artistes d’ara i de sempre.

La darrera jornada de la Festa Major es tancarà el dilluns 9 amb un concert a les 18.00 h. a la plaça Barcelona 92 a càrrec de l’Orquestra Metropol, un grup referent i caracteritzat per la seva varietat d’estils i repertori.

Finalment, a la mateixa ubicació, la Cobla Maricel serà qui oferirà un complet repertori de sardanes el dilluns 9 al matí.

Els petits de casa també tindran el seu matí per gaudir de la plaça amb una instal·lació de jocs de fusta de la companyia Tombs Creatius: Xics del Xurrac. El diumenge 8 de setembre al matí, la plaça s'omplirà d'aquests jocs que combinaran art i artesania i permetran traslladar als infants a un món imaginari que a l'hora de jugar, fa somiar.

Finalment, a falta de concretar la resta d'activitats de la programació protagonitzades per les entitats associatives, culturals, i esportives, Calaf s'acomiadarà de la Festa Major el dilluns 9 de setembre a la nit amb el Castell de Focs.