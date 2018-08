El Teatre de l'Aurora ofereix cinc obres de microteatre amb artistes anoiencs

El Teatre de l'Aurora oferirà la setmana que ve, coincidint amb la Festa Major d'Igualada, una proposta de microteatre que inclou cinc espectacles creats expressament per a l'ocasió per una vintena d'artistes anoiencs. A més, les obres de Xiques, com s'ha titulat el projecte, es representaran en cinc espais poc convencionals de l'equipament cultural de la plaça de Cal Font.

Es tracta d'epectacles de 15 minuts de durada que es representaran el dimarts 21, el dimecres 22 i el dijous 23 d'agost entre les 18.30 i les 21.30 h. Es faran quatre sessions diàries de cadascun dels cinc espectacles –és a dir, 20 funcions diàries i un total de 60 els tres dies– per tal que els espectadors tinguin el màxim d'opcions per triar quants espectacles volen veure i quin dia i a quina hora.

Xiques és una proposta que neix de la mà de l'actor Joel Grau i en què hi participaran una vintena d'artistes de diferents disciplines: músics, actors, dramaturgs, etc. Cada espectacle s'ha creat tenint en compte l'espai on es representarà. Així es descobrirà al públic racons insòlits del Teatre de l'Aurora, on habitualment no s'hi fa teatre, com els camerinos, les golfes, el vestíbul, el bar o la sala d'assaig de la Coral la Llàntia.



Espectacles amb temàtiques molt diverses

Les temàtiques dels cinc espectacles, així com els artistes i les disciplines que els conformen, són molt diverses. Xiques inclou Suite. Escollint renúncies, en la qual un fet irreversible uneix l'Elisabet i el Jacob; Molta merda, que narra els moments previs d'una artista abans de sortir a escena; En venda, que posa al descobert els mètodes cada vegada més sofisticats per dur a terme mobbing immobiliari; Llirep Der: les golfes del lament, sobre un músic d'èxit d'una fragilitat i sensibilitat extrema que es tanca en unes golfes; i La fregona, que explica la història d'una dona de fer feines que s'ha carregat una valuosa escenografia.

Per tal de facilitar que els espectadors es puguin fer el seu propi recorregut i triar quan i què volen veure, el Teatre de l'Aurora posarà en marxa un sistema d'abonaments amb entrades que van de 5 a 8 euros i que permeten triar entre una entrada per un sol passi o cinc entrades per repartir entre dies i espectacles. Les entrades es vendran exclusivament al Teatre de l'Aurora, dilluns, de 19 a 20 hores, i els dies de funcions, de 17.30 a 21.30 h.