L'Estany acull un espectacle dels actes de commemoració del mil·lenari del bisbe Oliba

L'abat Oliba va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Vic l'any 1018. Un mil·lenni més tard, es commemora la fita amb diverses activitats en diferents poblacions catalanes, com la que tindrà lloc avui a la nit a l'Estany. L'espectacle que es podrà veure al claustre del monestir de Santa Maria porta per títol Camins i unirà la música medieval i l'art audiovisual contemporani. L'entrada de l'acte és lliure i gratuïta.

La vetllada començarà a les 21.45 h amb la presentació de l'esdeveniment i un tastet de productes locals del territori. A les 22 h, s'iniciarà la representació de Camins, un muntatge creat i dirigit per Antoni Madueño i produït per Temps de Joglars. David Cid, de l'Estany, assumirà tasques de codirecció d'una proposta que aproparà el públic a la música d'origen medieval i, alhora, mostrarà diversos audiovisuals creats per a l'ocasió. El concert s'inclou dins del cicle Stagnum'18.

L'espectacle forma part del cicle organitzat per l'Associació Rutes del Romànic, que integren els municipis de Manresa, Vic, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, i els Consells Comarcals del Bages, el Moianès, Osona i el Ripollès. El primer espectacle va tenir lloc fa unes setmanes a Manresa.