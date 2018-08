El Berguedà Folk amplia l'oferta de balls i concerts en la desena edició del festival

La colònia de Cal Pons, a Puig-reig, tornarà a ser l'escenari del Berguedà Folk. El festival de música tradicional arriba a la desena edició amb l'ampliació de l'oferta de balls i concerts. Aquest creixement respon a la demanda dels participants de gaudir de més propostes de música en directe fora de l'horari nocturn, tal com va explicar ahir el responsable del certamen, Ferran Vilà, en la presentació de la programació d'enguany, que tindrà lloc del 7 al 9 de setembre.

Segons Vilà, la desena edició del festival manté la línia dels dar-rers anys i combinarà els tallers i la formació amb concerts i balls amb grups vinguts d'arreu, principalment de fora de Catalunya, com França o Flandes. Un dels principals canvis és la incorporació de més música en directe en horari diürn. «Tenim públic cada vegada més familiar, persones amb fills, que ens demanava que hi hagués més propostes durant el dia», va destacar, i és per això, per exemple, que s'ha incorporat un concert dissabte al migdia.

Els membres de l'Associació Cultural Rubricatus, que organizen el certamen amb la col·laboració del consistori puig-reigenc, esperen que participin a les activitats més de 300 persones. A hores d'ara ja hi ha més de 250 inscrits als tallers -hi ha temps de fer-ho de manera anticipada fins diumenge- i s'espera que s'acabi d'omplir amb persones que participaran en els concerts i els balls, per als quals no fa falta inscripció.

Una de les particularitats de l'edició d'enguany és el canvi en la procedència dels participants. «En els darrers anys hi havia una major presència de persones vingudes de l'estranger i, en canvi, enguany, el 70 % de públic inscrit és català», va destacar Vila.

De la programació d'aquesta edició cal remarcar, entre d'altres, el taller de cant polifònic a càrrec del grup Vox Bigerri, així com també el taller de dansa creativa amb Carmen Nájera. Pel que fa a la part de concerts, l'oferta serà variada, amb balls i concerts que oferiran, per exemple, l'Orquestrina Trama, de l'Alt Urgell, els Bargainatt, del sud de França, o els acordionistes Duo Brotto Milleret. Com a fi de festa, a banda de la sobretaula -després del dinar- amb la sessió de cant improvisat amb Cor de Carxofa, hi haurà una jam session de cloenda.

El festival arriba a la desena edició plenament consolidat i amb un pressupost de 45.000 euros. «Des del primer any no hem parat de créixer pel que fa a inversió», destacava Vilà. A més a més, el certamen també ha aconseguit atraure un públic fidel i especialitzat «que busca aquest tipus de producte», afegia el director, «molt diferent al que va venir la primera edició».