Sant Fruitós inaugura avui una exposició del pintor Alfred Figueras

Coincidint amb el nomenament del pintor Alfred Figueras com a santfruitosenc il·lustre quan es compleixen exactament 120 anys del seu naixement (13 de setembre de 1898), Sant Fruitós inaugura avui una exposició dedicada a l'artista, que inclourà una cinquantena de les seves obres. La mostra permetrà veure l'evolució pictòrica del pintor al llarg de la seva vida. La comissària és Assumpta Sala, historiadora i experta en la pintura de Figueras.

Els quadres que formen part de la mostra han estat cedits per la família del pintor i per ciutadans anònims. El Museu Comarcal de Manresa, el Museu de Montserrat i el Museu Nacional d'Art de Catalunya també hi han aportat obres. La inauguració es farà avui, a les 7 de la tarda, a la carretera de Vic de Sant Fruitós, número 66, i hi intervindran l'alcalde Joan Carles Batanés, el regidor de Cultura Xavier Racero, els fills del pintor, Jordi i Clàudia Figueras, i la comissària Assumpta Sala. La mostra es podrà veure els dimecres, dijous i divendres de 17 a 20 h, els dissabtes de 10 a 13 h i de 17 a 20h, i els diumenges de 10 a 13 h.