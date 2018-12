Els premis Gaudí nominen Miki Esparbé a millor actor secundari per «Les distàncies»

El 2015 es va encarregar d'anunciar les nominacions dels Gaudí; el 2017 aspirava a endur-se el premi com a millor actor per El rei borni i, en l'edició que se celebrarà aquest 2019, el manresà Miki Esparbé tornarà a tenir protagonisme com a nominat a millor actor secundari per Les distàncies, de la directora Elena Trapé. Ahir es feia pública la llista d'aspirants al premis del cinema català -amb més presència femenina-, que es lliuraran en una gala que se celebrarà el 27 de gener de 2019 al Palau de Congressos.

L'actor manresà competirà amb Oriol Pla ( Petra), Alain Hernández ( El fotógrafo de Mauthausen) i Eduard Fernández ( Todos lo saben) en una edició que ha situat Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta, Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, i El fotógrafo de Mauthausen, de Mar Targarona, amb nou nominacions cadascuna; i Petra, de Jaume Rosales, amb vuit, i Les distàncies, d'Elena Trapé, amb set, com les pel·lícules amb més nominacions d'enguany.

Millor pel·lícula i direcció

En la categoria de millor pel·lícula es disputaran l'estatueta quatre produccions en llengua catalana, tres de les quals debuts: Formentera Lady, de Pau Durà; Jean-François i el sentit de la vida, de Sergi Portabella; Yo la busco, de Sara Gutiérrez Galve, i Les distàncies de Trapé. Pel que fa a la millor pel·lícula en llengua no catalana, estan nominades el debut de Celia Rico Clavellino, Viaje al cuarto de una madre; Entre dos aguas, Conxa d'Or al darrer Festival de Sant Sebastià, d'Isaki Lacuesta; El fotógrafo de Mauthausen, de Mar Targarona, i la nova pel·lícula de Jaime Rosales, Petra. Quatre dels vuit llargmetratges que aspiren en les dues categories de millor pel·lícula estan dirigits per dones.

Quant a la millor direcció, els Gaudí han nominat Elena Trapé ( Les distàncies), Celia Rico ( Viaje al cuarto de una madre), Isaki Lacuesta ( Entre dos aguas) i Jaime Rosales ( Petra). Tots quatre formen part, també, de les candidatures al millor guió: Rico en solitari; Trapé juntament amb Miguel Ibáñez Monroy i Josan Hatero; Lacuesta amb Isa Campo i Fran Araújo, i Rosales amb Michel Gaztambide i Clara Roquet.



Millor actor i actriu

Àlex Brendemühl, per Petra; Israel Gómez Romero, per Entre dos aguas; Sergi López per La vida lliure i Mario Casas per El fotógrafo de Mauthausen són els actors que aspiren el Gaudí al millor protagonista masculí. Pel que fa a la categoria femenina, estan nominades Alexandra Jiménez, per Les distàncies; Bárbara Lennie, per Petra; Carme Elías per Quién te cantará i Lola Dueñas per Viaje al cuarto de mi madre. Quant a les interpretacions femenines a millor secundària es dispuraran el Gaudí Anna Castillo ( Viaje al cuarto de mi madre), Marisa Paredes ( Petra), Maria Ribera ( Les distàncies) i Clara Segura ( Durante la tormenta).