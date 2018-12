El documental «Milicianes» obté indicis que una manresana va ser afusellada a Mallorca

Ramona Soldevila Cirés va pujar al vaixell que va sortir de Barcelona l'agost del 1936 i va navegar fins a Mallorca amb milicians, entre els quals també hi havia 29 dones més, que van anar a l'illa per combatre l'exèrcit feixista. Militant manresana d'Esquerra Republicana de Catalunya, les seves profundes conviccions d'esquer-res la van empènyer a prendre part en la guerra civil. El documental Milicianes, estrenat a Manresa divendres, assenyala que podria haver estat afusellada quan els Nacionals la van capturar, juntament amb altres desenes de combatents republicans.

El destí de Soldevila és un misteri i divendres va suscitar l'interès de més de cent persones, que van anar a l'Auditori de la Plana de l'Om per veure el documental. La narració del film mostra tots els indicis que porten a concloure que, efectivament, va ser assassinada pels feixistes, però al final també s'ensenyen documents de l'Ajuntament de Manresa i indiquen que entre el 1936 i el 1938, després de la desfeta republicana a l'illa, va rebre un sou del consistori. Aquestes proves indiquen, per tant, que va tornar i va fer vida a la capital del Bages fins al 1938. El que li va passar des de llavors és un misteri absolut.

Gonzalo Berger, historiador especialitzat en milícies antifeixistes que ha escrit el guió del documental i n'és coproductor, està convençut que la manresana va morir afusellada a Mallorca. El film reivindica el paper actiu que van tenir les dones entre les milícies -fins ara desconegut i poc estudiat–, que van combatre a primera línia de foc. «Quan va marxar a Mallorca encara rebia una nòmina de l'Ajuntament de Manresa, on treballava, i per tant el fet de rebre un sou no conclou que tornés al Bages», explica Berger.

La història del film se centra en el dietari d'una de les de cinc milicianes que van ser capturades i afusellades pels falangistes a Manacor el 5 de setembre del 1936, i una fotografia on apareixen abans de l'execució. Al dietari s'esmenta el nom de quatre d'elles que els responsables del film han pogut identificat. La identitat de l'autora del dietari és un misteri. La prova que va portar als responsables del documental a pensar que es tractava de la manresana és un subsidi per haver anat a combatre al front. Tot i que al document hi posa el nom de Ramona Soldevila, no està signat per ella.

El president de l'Associació Memòria Històrica de Manresa, Joaquim Aloy, ha estat en contacte amb els responsables del documental, i creu que per determinar que es tracta de Ramona Soldevila «falten proves concloents». De fet, ell mateix, juntament amb als altres autors d' Història Gràfica de Manresa, Pere Gasol i Jordi Sardans, van publicar l'any 1992 una llista en aquest mateix diari amb el nom de manresans que constaven com a desapareguts en la Guerra Civil Espanyola. I hi havia el nom de Ramona Soldevila. «No va acabar sortint el seu nom a la col·lecció publicada posteriorment perquè només vam fer constar les identitats de les persones que sabíem, per més d'una font, que havien mort durant la guerra», explica Aloy.

El destí Soldevila és un misteri. El documental, que va entusiasmar els assistents, s'emetrà per TV3 el 22 de gener del 2019.