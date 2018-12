Familiars de Soldevila estan convençuts que la dona de la fotografia és la combatent bagenca

Familiars de la manresana, que suposadament, va morir afusellada al front de Mallorca, van ser presents divendres a la projecció del documental. S'ho mirava amb deteniment Remei Amat, l'àvia de la qual era germana de Josep Sallés Merly, que es va casar amb Ramona Soldevila. «Nosaltres creiem que és ella. Tenim una fotografia familiar del 1921 en què apareix i porta el mateix tallat de cabell que la dona de la foto de les milicianes. Però, és clar, entre una imatge i l'altra passen molts anys. Però creiem que la dona de la fotografia és la Ramona», explicava després de la projecció.

Soldevila va enviudar al poc de casar-se, el 1922. En els registres de padró de la ciutat consta que és nascuda a Florència, a Itàlia, i va viure a Manresa entre el1920 i 1936. Havia escrit al diari manresà El dia. Havia regentat el quiosc de la plaça Sant Domènec, però per problemes de salut ho va deixar i va passar a treballar per a l'Ajuntament. També era corresponsal a la ciutat de La Vanguardia. A la projecció també hi van assistir familiars d'altres milicianes.