Se suspèn l'acte de presentació de la biografia d'Ernest Lluch a Manresa

La sala d'actes del Centre Cultural El Casino de Manresa havia d'acollir avui a la tarda la presentació del llibre Ernest Lluch. Biografia d'un intel·lectual agitador, l'obra amb la qual l'escriptor, periodista i historiador manresà Joan Esculies va guanyar el Premi Gaziel de Biografies i Memòries. La trobada, però, s'ha ajornat a causa de la possibilitat que, al llarg del dia d'avui, hi hagi talls de car-reteres i altres complicacions de circulació per la convocatòria de mobilitzacions un any després de les eleccions catalanes i coincidint amb el Consell de Ministres que el Govern espanyol farà avui divendres a la Llotja de Mar de Barcelona.