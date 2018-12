Plensa, Alcaraz, Mas i Isern exposaran el 2019 al Museu de Montserrat

Jaume Plensa, Jordi Alcaraz, Gerard Mas i Jordi Isern mostraran els seus treballs l'any vinent al Museu de Montserrat. La sala d'art ha presentat les principals novetats que es podran veure al llarg de 2019 a l'espai d'art Pere Pruna i a la Sala Daura. A més, durant la primera quinzena de maig, Plensa instal·larà una escultura a l'atri de la Basílica de Santa Maria. Paral·lelament, fins a la primavera, també es podran veure les obres de l'escultor Salvador Juanpere; i 'L'equilibri possible' de Maria Girona i Ràfols Casamada.

L'exposició de Plensa, que es podrà veure de maig a novembre a l'Espai d'art Pere Pruna, estarà formada per una selecció de dibuixos i obra gràfica. Els treballs s'adrecen a la condició mateixa de l'ésser: la seva essència física i espiritual, la consciència de si mateix i del seu passat, els seus codis morals i dogmes, i la seva relació amb la natura. Les seves obres han obtingut una gran repercussió internacional i exposa regularment a galeries i museus d'Europa, Estats Units i Àsia.

Del 7 de juny al novembre, a la Sala Daura, es podrà veure l'obra de Jordi Alcaraz, que comissionarà Bernat Puigdollers. L'exposició farà trontollar el concepte de pintura comunament acceptat i endinsa en una reflexió en torn el propi fet creador, el jo i la realitat. Servint-se de materials ben diversos, com ara metacrilat, tinta o ferro, l'artista trenca els límits de la pintura, l'escultura i el gravat. Des de la matèria evoca la idea encara no formulada, l'aura de l'objecte, transforma i deforma la realitat, la recrea i la pensa amb el tacte i les mans. L'obra d'Alcaraz està emparentada amb la ironia i la poètica de Brossa, la matèria de Tàpies i el caràcter eteri de Llena.



Gerard Mas i Jordi Isern, a final d'any



Cap a final d'any seran els artistes Gerard Mas i Jordi Isern els que ocuparan l'Espai d'art Pere Pruna i la Sala Pere Daura, respectivament. L'exposició, 'Gerard Mas. L'ofrena', que estarà comissariada per Albert Mercadé, voldrà posar èmfasi en els diferents registres emprats per l'escultor gironí en la seva inquietud per allò sagrat, com el hieratisme, els bestiaris, la tècnica de la cera, la ingenuïtat infantil o la dimensió existencial i popular dels exvots.

Per la seva part, Isern exposarà del desembre a l'abril de 2020. L'artista ha fonamentat el seu treball artístic dels darrers anys en la reflexió sobre la mirada de la pintura. Com la veu ell i el públic, i com ens mira. La mostra la comissionarà José Corredor-Matheos.



Les exposicions actuals



Actualment hi ha dues exposicions temporals al Museu de Montserrat. Fins al 28 d'abril, a l'Espai d'art Pere Pruna, la mostra de l'escultor Salvador Juanpere, 'Imatge i semblança', comissariada per Teresa Blanch. Aquesta mostra posa l'accent en l'acte iniciàtic, de confluències indefinibles, que té a veure amb la disposició a crear i les seves problemàtiques inherents. Es tracta d'una exposició formada per una dotzena d'obres, entre escultures de pedra –dues d'elles creades especialment per a aquesta exposició- i dibuixos.

I a la Sala Daura, fins al 5 de maig de 2019, una mostra de producció pròpia, comissariada per l'historiador de l'art Bernat Puigdollers, que aprofundeix en el món íntim i personal de Maria Girona i Albert Ràfols Casamada i que s'endinsa en les arrels que uneixen les seves dues trajectòries, divergents i personals, però alhora properes i convergents. 'L'equilibri possible' és el resultat d'un llarg procés de recerca que aporta nombrosos aspectes fins ara inèdits de la seva trajectòria.