Un projecte que implica diversos sectors de la ciutat

? La Innocentada és ADN manresà de cap a peus, i en la nova etapa encetada l'any passat manté la voluntat de ser oberta a diferents sectors de la ciutat. Per aquest motiu, hi actuen intèrprets de diverses entitats, hi participen col·lectius com el grup de dansa del ventre Al Nudhar, i la venda d'entrades, a més del punt d'adquisició habitual del Kursaal, es fa a través de diversos comerços i establiments de la ciutat com els bars Cal Manel i Ítaca i el Gimnàs Duo. La llumineta que hi ha oberta per ajudar al finançament de la Innocentada també té el suport d'establiments locals.