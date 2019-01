Manresa tindrà estudis reglats de teatre

I per què no continuar els estudis teatrals a Manresa? Aquesta és la pregunta que es van formular diferents professionals de les arts escèniques de la capital del Bages després de l'èxit del batxillerat d'Arts Plàstiques i Escèniques que s'imparteix al Lluís de Peguera i que en els darrers dos cursos ha tornat a tenir més demanda que oferta. Després del batxillerat una de les opcions és l'Institut del Teatre, a Barcelona; a Manresa la formació reglada s'acabava. Fins ara. Després d'un any de tràmits burocràtics, la ciutat estrenarà el setembre el cicle formatiu de grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral amb títol atorgat per la Generalitat, que omplirà aquest buit. Serà el primer centre a la Catalu-nya Central que oferirà estudis reglats d'arts escèniques. Es faran a les instal·lacions del teatre Kursaal i s'oferiran 20 places.

La presentació d'aquests nous estudis es va fer ahir al Kursaal, amb el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba, els impulsors del cicle, els manresans Guillem Cirera, Teti Canal i Albert Ruiz, i part del professorat que farà les classes, com Marc Antoine Picard (resident a Manresa i vinculat al Cirque du Soleil) i els manresans Alícia Puertas, Mireia Cirera i Javi Soler, que, a banda dels seus projectes professionals, estan majoritàriament vinculats a la formació a través de les Aules de Teatre i de Circ o als instituts.

El nou cicle formatiu que s'estrenarà pot ser públic o privat. A Manresa serà privat -l'Ajuntament va declinar la proposta per manca de recursos- i el liderarà l'equip de professionals manresans que han creat l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa (EAEM). L'EAEM tindrà la coordinació de Guillem Cirera i la direcció d'Albert Ruiz. A Catalunya només hi ha 8 centres que ofereixen aquests estudis, 5 a Barcelona i els altres a Granollers, Girona i Lleida, aquest darrer l'únic públic.

El cicle, com explicava ahir Guillem Cirera, serà de dos anys, amb prop de 2.000 hores lectives i la «marca de l'escola» serà el professorat, format per una vintena de professionals de la comarca i d'arreu del territori. Com la igualadina Maria Assumpció Linares (Veu); la barcelonina Sílvia Navar-ro (Història i Teoria del Teatre) i la sabadellenca Anna Arena (Cant). «Es tracta de buscar els especialistes en cada matèria». Així mateix, la intenció de l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa és «treballar per projectes, amb coordinació de totes les assignatures i pràctiques en companyies i empreses d'arts escèniques».

El Kursaal serà la seu durant el primer any i si creix, com explicava ahir Basomba, segurament s'haurà de buscar un altre espai que, en el futur, podria ser «el Centre de les Arts Escèniques» que es vol impulsar a l'edifici del teatre Conservatori. A curt termini ja es veurà. Les inscripcions s'obriran «el maig» i a banda de tenir el títol de batxillerat o un d'equivalent, s'haurà de «superar una prova d'accés específica que es realitzarà a l'escola», remarcava Albert Ruiz.

Els estudis volen «aportar noves opcions» als interessats en les arts escèniques a la comarca i respondre a la demanda que consideren que existeix. El preu del grau, en els altres centres, oscil·la entre 6.000 i 12.000 euros (els dos cursos). A Manresa encara està per determinar però «es tendirà a la banda baixa», explicava Ruiz.