Setze artistes d'arreu del món faran estada al Forn de la Calç de Calders

Setze artistes d'arreu del món faran estada aquest any al Centre d'Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç, que dirigeix Roser Oduber en un entorn forestal del terme municipal de Calders. Per novè any consecutiu, les instal·lacions acolliran persones procedents de Catalunya i d'altres països com França, Holanda, Islàndia i el Canadà, entre d'altres, amb la missió d'aprofitar la residència per als seus processos creatius i per fer-ne un retorn al territori que els hostatja.

«Aquest any tenim moltes dones i, quant a la temàtica, hi ha molt interès per treballar la relació amb el paisatge mineral de l'entorn del Cacis», apunta Oduber, que va rebre un centenar i mig de sol·licituds de residència, de les quals una quarantena van passar la primera tria abans d'establir la llista definitiva. «Hi ha qui farà una exposició, una performance, un intercanvi amb gent del territori o un projecte educatiu», afegeix l'artista i impulsora de l'equipament que treballa des de fa una dècada per impulsar l'art contemporani a la Catalunya Central.

Durant el mes de juliol serà al Forn el fotògraf manresà Joan Villaplana, que va guanyar el premi concedit per la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central. Així mateix, actualment ja hi fa estada Quim Orriols, «un noi que va ser d'okupa a Manresa i va estudiar a l'Escola Agrària». Oduber explica que «és l'autor del mur pintat del carrer Na Bastardes. El vam conèixer arran de l'estada a casa nostra de Nil Nebot: ambdós són membres del col·lectiu Neorupestres, uns joves que veuen venir un futur tan terrible que ens obligarà a tornar als orígens i a viure en un món sostenible».



Exposició inaugural

Durant l'any, passaran pel Cacis artistes de diferents disciplines. Avui dissabte (18 h) s'inaugura l'exposició de l'artista Irene Pérez, «una activista feminista que dialoga amb dones del territori perquè li interessa conèixer la seva realitat. La seva obra reflexiona sobre l'alliberament d'ella com a creadora i del públic amb el qual interactua». Uns teixits amb textos es poden veure a la mostra, que serà oberta fins al 25 de maig, amb visita concertada prèviament.

Lina Stern treballa en el camp de la cal·ligrafia i la grafia sobre materials diversos; Claudia Egea tracta la comunicació entre humans i plantes; Joyun Lee és una cineasta que grava documentals de temàtica mediambiental; Ana Matey i Matilde Obradors fan performances a partir del cos i la relació amb el medi; Monique Besten practica els vincles entre l'acte de caminar i el fet artístic; la fotògrafa Rosa Doughty i l'artista gràfica Heather Bryant faran un projecte educatiu a l'estiu; Carlos de Gredos, responsable d'un centre artístic a Hoyocasero (Àvila), treballa l'escultura; Irene Serra fa intervencions efímeres en el paisatge i les documenta fotogràficament; i Lucy Fandel s'expressa a través de la dansa. A la tardor, dues islandeses faran estada al Cacis: Erna E. Skuladottir realitza escultures de gran format, mentre que Heidrun Greta Viktorsdottir treballa l'acció performativa a partir del cos i el moviment.