El maltractament a la gent gran arriba demà al Kursaal amb «Escenes amb tracte»

La Sala Gran del Teatre Kursaal acollirà demà (18 h) la representació d' Escenes amb tracte, una obra creada per l'Esplai de l'Amistat i el Grup de Teatre NEI d'Artés, que van sumar esforços per portar a l'escenari sis de les històries que apareixen al llibre Relats amb tracte, 12 relats escrits per les professionals de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès i un altre d'inèdit de l'escriptora Isabel-Clara Simó –editat el 2013–, on es narren històries de persones grans que han patit algun maltractament.

Partint d'aquests relats, Josep Maria Parcerisa, Ester Colell i Sònia Pallarès van fer la dramatúrgia del text a iniciativa del Consell Comarcal del Solsonès i mitjançant la campanya «Tracta'm bé». D'aquí va partir el director i actor bagenc Jaume Costa per fer l'adaptació i la direcció de l'obra que porten a escena l'Esplai de l'Amistat i el Grup de Teatre NEI d'Artés, i que s'inclou en la campanya «Bages Tracta'm Bé» del Consell Comarcal del Bages. Com explica Costa, Escenes amb tracte es va estrenar fa tres anys al Conservatori, va tornar a l'escenari el 29 de setembre a Navarcles i demà el muntatge fa el salt al Kursaal. Són sis històries diferents però amb un mateix fons: els maltractaments i l'abús a la gent gran. Costa hi ha afegit textos de collita pròpia i música que entrellaça les sis escenes. Una obra, diu, «amb textos durs i plens d'emocions».

El conseller de l'Àrea d'Acció Social del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, explicava en la presentació la importància d'aconseguir una bona entrada per la feina que hi ha al darrere i perquè és «una obra que remou consciències». Per al president de l'Esplai Artesenc, Pere Crusellas, l'objectiu de demà seria omplir la sala: «És una obra que agradarà molt, amb estones dures però molt diferent del que estem acostumats; digna de representar-se a la Sala Gran del Kursaal».