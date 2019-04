L'artista Christian Marclay convida al públic a interactuar amb les seves obres al MACBA

El MACBA ha presentat aquest dijous l'exposició 'Composicions' de Christian Marclay, que recull les obres més significatives de l'artista suís-nord-americà. Christian Marclay ha convidat al públic a interactuar i tenir un diàleg amb algunes de les seves obres. Per exemple, a 'Chalkboard', el públic pot escriure en una pissarra amb pentagrames a escala arquitectònica i a 'Surround Sounds' s'haurà d'imaginar el so de les onomatopeies que es projecten en una pantalla de 360 graus. De fet, la mostra examina l'obra de Marclay a través de la seva dedicació a la composició, entesa com una ordenació de sons en el temps i l'espai. L'exposició es pot veure des d'aquest divendres fins al 24 de setembre de 2019.

L'exposició aborda la vessant compositiva de l'artista a través dels seus vincles amb la cultura popular i els mitjans de comunicació de masses, així com l'exploració que du a terme de les tecnologies tradicionals i digitals i les seves qualitats materials.

Tot i que la mostra presenta algunes de les seves instal·lacions audiovisuals més recents amb algunes peces més primerenques, l'artista ha destacat que en cap cas es tracta d'una retrospectiva de la seva trajectòria, sinó un recull de les seves obres més interessants.

També s'hi poden trobar obres textuals, partitures gràfiques o collages. En relació a aquests últims, l'artista ha comentat que hi ha una "estranya relació" entre l'arquitectura de Gaudí i la seva manera de treballar amb els fragments. Ha confessat que va estar molt impressionat quan va visitar el Parc Güell i va veure el treball de l'arquitecte amb els fragments de ceràmica. Marclay ha apuntat que és una cosa amb la qual ell es "pot identificar".

Christian Marclay ha definit aquesta relació amb el públic com un diàleg perquè moltes de les interaccions dels espectadors després cobraran vida. Aquest és el cas de 'Chalkboard', on la partitura resultant serà interpretada per músics en una sèrie de concerts organitzats durant l'exposició.

A més, amb motiu del Dia i Nit dels Museus també s'activaran les partitures de 'Zoom Zoom' i 'Manga Scroll', amb la participació de l'artista vocal Shelley Hirsch. També, coincidint amb el Sónar, deu pianistes interpretaran la seva últims partitura, 'Investigations'.

'Video Quartet'

Una de les seves obres més significatives, 'Video Quartet', també s'inclou dins l'exposició. Es tracta d'una composició audiovisual en quatre pantalles realitzada a partir de clips o fragments de pel·lícules. És l'única obra de les exposades que fa un ús audible del so. Marclay combina els fragments de tal manera que a cada pantalla es projecta un clip diferent, perfectament sincronitzat amb els altres perquè el conjunt constitueixi un quartet musical.