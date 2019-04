La Beth posa música a un llibre amb les receptes de la seva mare, Maria Cols

El gust per la bellesa va alimentar la cocció a foc lent de Nyam!, un llibre fet a vuit mans bagenques que es posiciona dins el món dels volums de cuina amb la singularitat d'unir el receptari amb la música, la fotografia i la il·lustració. Amb el nom de la cantant surienca Beth al capdavant, aquesta obra la signen també la cuinera Maria Cols –mare de l'artista–, la il·lustradora Tània Garcia i la fotògrafa Eva Bozzo.

«Som dues dones optimistes i positives que apreciem els petits plaers de la vida», explica Beth Rodergas, que revela que tot va començar quan l'editora Iolanda Batallé, avui en dia directora de l'Institut Ramon Llull, i ella van resoldre la voluntat comuna de treballar plegades. «La fama de bona cuinera de la meva mare transcendeix la família i vaig pensar que seria interessant fer un llibre amb les seves receptes», afegeix la reconeguda cantant: «Aquesta obra és un homenatge i un regal per a ella».

Nyam! s'estructura com un receptari en el qual la Beth proposa una cançó per a cadascuna de les propostes culinàries de la seva mare: «Un conjunt que incrementa el seu valor amb la part gràfica de Bozzo i Garcia i les anècdotes personals i familiars amb què mare i filla celebren la joia de la convivència. Per als fans de la cantant, és divertit llegir com es va empipar quan, de petita, es va assabentar que la mare i el seu germà van anar a veure un concert de Mecano a Manresa sense avisar-la, ja que ella n'era una gran fan. «Encara no els ho he perdonat», assegura la surienca entre rialles.

«He triat mig centenar de cançons a partir de la música que a mi m'ha anat agradant al llarg de la vida», explica Beth: «Hi ha temes de quan era petita, alguns de la meva adolescència i d'altres que he descobert ja de gran, i també hi ha artistes catalans, espanyols i internacionals». Així, per exemple, suggereix escoltar Criminal, de Fiona Apple, mentre es preparen uns bu-nyols de poma, o deixar-se endur pel Moonshine de Bruno Mars tot cuinant uns calamars amb faves. El conjunt és un repertori eclèctic i farcit de complicitats insòlites: per elaborar el rap al cafè, res millor que posar el Deed I Do de Diana Krall, i amb els farcellets de col s'escau, sempre segons els suggeriments de l'artista, el Cruz de navajas de Mecano.



Una tria feta amb delicadesa

«En té moltes més de cinquanta», apunta la Beth en referència a l'ampli saber culinari de la Maria: «I moltes no les tenia escrites, sinó al cap, o en retalls de revistes. Per això, vam estar força estones plegades entrant-les a l'ordinador per tenir-les agrupades per fer el llibre».

En una de les confessions que fa en les pàgines de Nyam!, la cantant reconeix que mai ha estat una bona cuinera i, ni tan sols, una comensal atenta a les delícies gastronòmiques. «Jo vaig ser una nena de macarrons i pollastre arrebossat», admet: «Però ja de gran he valorat i he gaudit millor la cuina que fa la meva mare».

L'eurovisiva vocalista explica que té molts records de la Maria a la cuina, «preparant coses, congelant aliments, planificant la setmana per tenir-ho tot a punt per als seus dos fills... Quan hi havia alguna festa o algun sarau, ella sempre era l'en-carregada de cuinar».

Com en tota selecció, hi ha receptes que han quedat fora del llibre perquè «en tenia moltes més», afirma la Maria. «N'hi ha que són d'elaboració pròpia, i d'altres que són variants meves», afegeix.

A partir d'aquest pòsit culinari, el treball d'elaboració del llibre va estar encaminat a crear un producte «bell» i que «agradi i que el puguin fullejar fins i tot els que no els plau cuinar», anota la Beth. «En aquest Nyam! hi hem posat molt d'amor», certifica la cantant: «Hem cuidat l'objecte per tal que fos diferent dels receptaris habituals, no és només un llibre i prou».