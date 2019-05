El Cor Gospel Sant Cugat actuarà a la Seu per recaptar fons per a les persones refugiades

El Cor Gospel Sant Cugat actuarà a la Seu per recaptar fons per a les persones refugiades imatge promocional

La Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, organitza un concert solidari de gospel amb l'objectiu de recaptar fons per al programa d'acollida de persones refugiades que es fa a Manresa. L'escenari serà la basílica de la Seu, el proper diumenge 2 de juny, a les 5 de la tarda. Les entrades funcionaran amb el sistema de taquilla inversa. Tot i que l'accés al concert serà lliure, les persones que ho vulguin poden reservar la seva localitat sense cap cost a través de la web www.ticketea.com. També hi ha l'opció de fer una aportació voluntària sense assistir al concert, en forma de donatiu de fila zero. El concert anirà a càrrec del Cor Gospel Sant Cugat, una formació de més de vuitanta cantants amateurs. El cor es va fundar l'any 2008 per iniciativa del músic Erwyn Seerutton i un grup de participants en un dels seus tallers.