El Festival Internacional de Cerdanya bat el seu rècord en rebre més de 3.000 films

Fa dies que se'ls ha girat feina, a Jordi Forcada i els altres set responsables de seleccionar les cintes que formaran part del Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. El certamen ha rebut fins ara –el termini es tanca divendres– poc més de tres mil films, majoritàriament curtmetratges, una xifra que dobla la de l'any passat. I bona part de la responsabilitat final recau en el director, que els mesos previs a la tria final haurà vist fins a dues mil produccions.

«La participació de projectes realitzats a l'Éstat és la que més ha crescut», explica Forcada, que atribueix l'increment al bon nom aconseguit pel festival en la seva primera dècada de vida. Del 3 a l'11 d'agost, l'esdeveniment complirà el seu desè aniversari i s'obrirà al públic i als professionals amb més activitats que mai.

«La crisi va fer molt mal perquè es va endur per endavant molts festivals», comenta el director: «El mercat va quedar saturat i, quan es van deixar de percebre subvencions, n'hi va haver molts que van haver de plegar. Nosaltres, que tenim un finançament privat, vam néixer en plena crisi, estem acostumats a espavilar-nos».

El ceretà forma part del Catalunya Film Festivals i el Costa Brava-Girona Festivals, dues portes giratòries que permeten donar-se a conèixer i rebre moltes sol·licituds de participació. Enguany, el certamen accepta propostes estrenades entre el 2018 i el 2019 i ha augmentat el valor dels premis (700 euros en cadascuna de les categories). «És a partir de tot aquest conjunt de factors que s'ha produït l'augment», indica Forcada.

En l'inventari dels tres mil films hi trobem un centenar llarg de nacionalitats, tot i que el director del festival lamenta que «la producció catalana ha baixat». Segons anota Forcada, «no hi ha producció independent. O està relacionada a les escoles de cinema, com l'Escac, o bé són projectes amateurs, amb poc pressupost».

Tot i que encara queden uns dies per al tancament del termini de recepció de projectes, Forcada indica que «tenim uns 200 llargmetratges de ficció, entre 300 i 400 documentals –tants llargs com curts–, i la resta són curtmetratges». Des del dia que es van començar a rebre les cintes, els vuit seleccionadors han estat triant les produccions, fins que en quedaran quatre centenars, de les quals sortiran els gairebé dos-cents títols que figuraran a la graella del festival el proper agost.

El festival l'organitzen el Grup de Recerca de Cerdanya i la Cerdanya Film Comission. A mitjan juliol, es donaran a conèixer les propostes seleccionades i la programació completa del festival.