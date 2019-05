La il·lustradora manresana Maria Picassó crea la imatge de la 22a edició

Tres figures que simbolitzen els tres eixos de la fira –la música, les arts escèniques i la cultura popular– és la proposta de la il·lustradora manresana Maria Picassó per a la imatge gràfica de la 22a Fira Mediterrània. «Em fa molta il·lusió poder fer aquest encàrrec perquè des que era petita em fixava cada any en el cartell», va explicar Picassó: «He volgut trencar amb tot el que s'ha fet fins ara, i el color de fons, per exemple, que sovint era blanc, beix, algun cop vermell... és inèdit, he jugat a partir dels blaus». Els personatges són una noia que toca la tenora, un capgròs i un ballarí.