Un estudiós que valora l'escriptura feta a mà

? Miquel Torras és especialista en paleografia medieval: «Som pocs, perquè disciplines com la paleografia recullen altres sabers com la història i la filologia. Això implica molt treball, i avui en dia l'esforç i la constància són valors que no tenen gaire predicament». El navarclí és professor de Ciències i Tècniques Historiogràfiques a la facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona. La seva tesi, que confia publicar aviat, va tractar sobre l'escriptura i el llibre a la Catalunya Central durant els segles XIII i XIV.