Un nou mural per embellir el carrer Cantarell de Manresa

El carrer Cantarell de Manresa ja té el seu mural. Deu alumnes de la formació prelaboral del programa Treball als barris han dut a terme un mòdul de pintura, que ha durat 33 hores, durant el qual s'han iniciat en el món de la pintura mural i artística. Els alumnes, dirigits per l'artista Txema Rico, han realitzat el mural del carrer Cantarell, que uneix la Via de Sant Ignasi amb la plaça de l'Hospital. Aquest mateix projecte va servir, per exemple, per convertir l'antic edifici de la Cambra de Manresa, ara farà un any, en una pinacoteca a l'aire lliure amb 9 autoretrats de pintores a la façana.

Les deu persones que han realitzat el mòdul de pintura –la majoria de més de 45 anys i a l'atur– són residents del mateix barri i van començar a treballar-hi el 4 de març. Són Jorge Alonso, Mohamed Benali, Juan Carlos de Miguel, Malick Diallo, Mustapha Douffa, Abdelhak el Gazouli, Ahmed el Mehdi, Pedro González, Octavio Felipe Sánchez i Kalifa Sillah. En les primeres sessions es va analitzar la història del carrer, accions de muralisme urbà en pobles i ciutats, i tècniques i colors. Es va triar el carrer Cantarell per tal de fer-ne un vial més amable i més viu, ja que, tot i ser secundari, estret i costerut, és un carrer amb història i amb un notable flux de vianants. El mural, amb una visió naturalista, manté l'essència de l'antic. En el treball els alumnes van valorar mantenir la pedra vella, reproduir portes antigues (de fotografies d'altres portes del centre històric), plasmar arcs amb vistes (donant una visió idíl·lica del barri, on es pot identificar la Seu) i, com s'ha fet en altres pintures murals del mateix programa, s'han representat personatges entre els quals es poden identificar alumnes de la formació.

Treball als barris –conegut com a Dinamo– està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i gestionat pel Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació de l'Ajuntament (CIO), amb coordinació amb el Comissionat del Centre Històric, i es va plantejar com una actuació per donar continuïtat al projecte de murals artístics.

El mural es va presentar ahir amb l'assistència de la regidora de la Dona i Igualtat, Ocupació i Emprenedoria en funcions de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz; el Comissionat del Centre Històric, Pere Gassó; l'artista i monitor del projecte, Txema Rico; les tècniques del projecte Treball als barris, Maribel Luzón, Mercè Pagès, i el monitor, Arnau Vila.

Cruz va valorar la feina feta pels alumnes i el monitor i «la millora que representa per al carrer i per al barri l'embelliment d'espais i edificis del Centre Històric». Gassó va recordar alguna de les històries del carrer, «com l'atemptat del sindicalista Àngel Pestaña» i locals «com el bordell de Ca la Cisca», i Rico va destacar el «reconeixement de les persones que han passat dia a dia pel carrer i han vist l'evolució del mural».