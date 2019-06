L'historiador Ovidi Cobacho parla avui al Casino de les arrels del paisatgisme manresà

L'historiador Ovidi Cobacho oferirà aquesta tarda (19 h), a la sala d'actes del Casino de Manresa, la xerrada Tomàs Boix i les arrels del paisatgisme manresà, una trobada oberta al públic que servirà també per presentar la monografia d'aquest pintor solsoní amb vincles a la capital bagenca escrita pel mateix Cobacho.

En l'acte hi intervindran també Lluís Prat, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, responsable de l'edició del volum; i Francesc Vilà, director del Museu Comarcal de Manresa. Els dos centres van acollir l'exposició sobre Boix comissariada per Cobacho, i que va servir per donar a conèixer la figura d'aquest rellevant pintor solsoní.

L'acte d'avui forma part de l'exposició Artistes i paisatges manresans, que acull el convent de les Caputxines, organitzada per l'institut Cal Gravat. La mostra es podrà tornar a veure a partir de demà divendres després d'uns dies tancada com a senyal de dol per la mort de l'activista cívic i cultural Ramon Payàs. Al final de la xerrada, es podran adquirir exemplars del llibre.