Les veus del campus Gospel de Rajadell s'uneixen en un concert final de cloenda

Un xàfec ha endarrerit 40 minuts el concert de cloenda del Campus Gospel. Finalment, però, els grups corals Messengers i els Esclat (grans i petits), a més del Gran Cor del Campus, amb tots els membres de les corals estrangeres, han pogut actuar al vespre, tot i la xafogor, en un concert vibrant. Per primer cop tots els grups s'han fusionat per oferir l'audició. El concert ha estat dirigit pel mateix director del Campus Gospel, Ramon Escalé, i ha estat seguit per unes 250 persones, que han omplert la plaça.