El Kursaal mostra la collita de Km0

De teatre, i de bon teatre, se'n fa a Barcelona... però també a Manresa, a Solsona, a Berga, a Igualada! Des de la tardor del 2016, el teatre Kursaal manresà dona projecció a les produccions teatrals cuinades al territori, amb el cicle KmO. La nova temporada de teatre de proximitat s'estrena avui (21 h, a la Sala Petita) amb Q33NY... i tu, què estaves fent? , una obra sobre l'11-S a Nova York de la companyia de teatre físic Enemic Natural, amb el manresà Jordi Vilamú, Íria Corominas, de Sant Hipòlit de Voltregà; i la igualadina Alba Gabriel.

La programació es completa amb La caiguda dels déus , a càrrec del Grup de Teatre Els Carlins de Manresa (dissabte 27 de setembre, 21 h, Sala Petita); el musical Massa tard, massa , del soloní Pau Vilaseca (divendres 1 de novembre, 18 h, tetre Conservatori); i Assaig T4 , de la companyia de teatre gestual berguedana Tràfec Teatre (dijous 28 de novembre, 20 h, Sala Petita). La temporada passada al cicle KmO es va veure El diari d'Anna Frank , de l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga; Plastilina , dels solsonins Lacetània teatre; i El mag d'Oz , de Manresa Teatre Musical.

Cauen les Torres Bessones

Per al manresà Jordi Vilamú, poder portar Q33NY... i tu, què estaves fent? al Kursaal és fantàstic: «I ens han posat totes les facilitats. A més, el lloc on actuarem és molt ampli, ja que a vegades ens falta una mica d'espai perquè actuem amb dues bastides mòbils que ens ajuden a recrear llocs i situacions». La il·luminació de l'espectacle és del manresà Carles Castro.

L'11 de setembre del 2001, Vilamú, que tenia 8 anys, era al Maïami amb els seus pares, que celebraven l'aniversari de casament. Es van quedar «flipant» veient com queien les Torres Bessones a Nova York. El cas és que els pares de Vilamú hi havien estat, i justament en el seu viatge de noces. «De tant en tant, a casa se'n parlava, i de com tot plegat era un muntatge. El tema se'm va anar ficant al cap i, quan vam parlar de fer un espectacle, vam intentar fer un treball per explicar-ho», exposa l'actor manresà.

Q33NY... i tu, què estaves fent? va néixer com una peça d'uns 8 minuts per a un treball de l'assignatura de dansa a l'escola manresana Central de Teatre, actualment tancada, on estudiaven Vilamú, Corominas i Gabriel. «El professor ens va dir que valia la pena fer un muntatge més gran» i va ser el que van emprendre quan, en acabar els estudis, van decidir tirar endavant una companyia, Enemic Natural. A la proposta de dansa, amb moviments extrets a partir de llegendes i dates, i amb un espai sonor «una mica tètric», hi van afegir diàlegs: «Teatre pur i dur». Van estrenar l'obra a Vic, a la Fàbrica dels Somnis, «i ja hem fet dos anys». A la primavera van ser a la Mostra Jove d'Igualada i també han passat per l'Espai Porta4 de Barcelona.

El títol de l'espectacle respon al fet que, en preguntar a gent diversa «i tu què estaves fent?» en el moment de l'impacte dels avions als gratacels, «tothom explica que estava enganxat a la tele». Però el muntatge explora tots els punts de vista: de bombers, de víctimes, de càmeres, de pilots, de terroristes, de serveis secrets... «Expliquem la versió oficial i també la conspiranoica, i ens decantem per aquesta», exposa Vilamú.

«Hem buscat informació sobre els atemptats que van canviar el món i, intentat sintetizar-la, acaben havent-hi contradiccions, de manera que no pots concloure'n res concret. Creiem que hi ha gat amagat i que s'ha de posar en relleu. Però és indemostrable, perquè hi ha tanta informació! El que creiem és que cal qüestionar-ho tot, no creure que hi ha veritats sagrades».

I el Q33NY, d'on sorgeix? Doncs d'un document de les teories de conspiració, que ho relaciona tot amb el número 11. És la nomenclatura del primer vol que es va estavellar a la torre nord del World Trade Center. I, escrit amb la tipografia Wingdings, dona un avió, dues torres, una calavera i una estrella de David. Alça!