La renovada sala Els Carlins torna a obrir portes amb un acte inaugural

Mitja hora abans de començar ja hi havia gent fent cua al carrer de la Sabateria, a l'entrada de la reformada sala Els Carlins, que ahir al vespre aixecava el teló amb un acte inaugural d'entrada lliure que va omplir de gom a gom el recinte. Dia de celebració i moment per veure les reformes d'aquest espai cultural centenari.

Hi havia ganes de compartir amb la ciutadania aquest rentat de cara de l'equipament i res millor que un espectacle multidisciplinari en el que hi van participar diverses entitats de Manresa. L'acte va acabar amb una particular tallada de cinta amb presència de l'alcalde de la ciutat Valentí Junyent.



"350 localitats totes molt còmodes"



La part més visible és a la sala teatral, que data de final del XIX i que ha abandonat la pàtina decadent del pas del temps: pintada, parets i sostre, amb un elegant gris marengo, i amb una boca d'escenari que ensenya amb orgull les motllures restaurades i la il·luminació restablerta. Sense oblidar els nous cortinatges, com els de les parets laterals que cobreixen les instal- lacions vistes. I la nineta de la sala: la renovació del pati de butaques, amb seients molt còmodes. «El públic ho agrairà», explicava ahir Josep Soler, president de la Fundació Privada Cultura i Teatre, propietària i gestora de l'equipament des del 2006.

El canvi de butaques ha permès posar en funcionament l'amfiteatre. «Teníem unes butaques molt velles i les de la platea les hem traslladat a dalt. Ara tenim un equipament al mig del Centre Històric de la ciutat de 350 localitats totes molt còmodes i amb bona visibilitat», assegurava Josep Soler, president de la Fundació Privada Cultura i Teatre, propietària i gestora de l'equipament des del 2006. Per facilitar la visió, totes les butaques de l'amfiteatre s'han alçat amb unes falques de fusta.

La darrera inversió de 163.000 euros que Soler definia «més que una inversió és una aposta de futur en l' equipament», ha estat sufragada per una subvenció de 30.000 euros de l'Ajuntament de Manresa, 45.000 de la Generalitat, 19.000 d'aportacions d'empreses i particulars, i prop de 70.000 euros d'un préstec demanat per l'entitat, que acabava de pagar el del 2006 per la compra de l'immoble.