Música i emocions a dojo al Conservatori

«El nostre objectiu és actuar al Kursaal i omplir-lo». Així de contundent es va expressar Rosa Ortega després de la celebració de la tercera edició d' Emociona't que és nadal, l'espectacle musical que dona la benvinguda al nou any als manresans al teatre Conservatori. El muntatge es va representar divendres a la nit amb més de mig miler de persones omplint la platea i una part del primer pis del cèntric equipament de la capital bagenca, i la directora musical de l'esdeveniment no volia amagar la seva satisfacció. «Encara podem créixer més», va afegir.

Emociona't és un projecte que suma gent molt diversa en l'àmbit social, cultural, generacional, tots amb la seva motxilla a l'esquena», va apuntar Ortega, responsable de la part musical d'una peça en què també intervenen Àngels Tor-rens (direcció teatral) i Joan Barbé (textos). La principal virtut del muntatge és la possibilitat de fer compartir escenari a cantaires, músics i ballarins de procedències diverses, enguany amb la novetat de la incorporació de l'Orfeó Manresà, la coral sardanista Dintre el Bosc i del cor d'Invulnerables, el col·lectiu de nois en situació de risc, que coordina sor Lucía Caram.

«La música fa possible que tothom, cadascú des del seu nivell, hi pugui participar», va comentar Ortega. I és que la relació de grups que van participar divendres en la tercera edició de l'Emociona't és llarga i plural: cor FUB + Gran, cor d'Invulnerables, Cor Obert CNL Montserrat, coral Divertimento CP Lledoners, coral infantil Escodines, coral Joc de Veus d'Ampans, coral sardanista Dintre el Bosc, Esbart Manresà de l'ACB, Grup Teatral dels Carlins i Orfeó Manresà. La presència del centenari Orfeó Manresà va fer possible elevar la qualitat intrínseca de la dimensió musical de l'espectacle.

En aquesta relació de cors que van pujar a l'escenari del Conservatori s'hi pot veure l'esperit transversal i inclusiu de l' Emociona't, ja que van cantar des de persones que tenen una discapacitat intel·lectual, presos de Lledoners, gent gran que estudia a la Fundació Universitària del Bages... «Tots ells participen en aquesta iniciativa perquè tenen un objectiu: desitjar un bon 2020 a la gent de la ciutat», va afegir Ortega, que va valorar la bona acollida que ha tingut el projecte en els seus tres primers anys de vida.

L' Emociona't sempre explica una història nadalenca i, per a aquesta ocasió, la dramatúrgia de Joan Barbé va fer esment d'algunes problemàtiques socials com la situació política catalana, la violència de gènere i l'acollida de les persones migrades que volen entrar a Europa per tenir un futur. Realitats que no són agradables de mirar de cara però que també formen part de la nostra quotidianitat i no es pot evitar de parlar-ne per ser conscients que no tothom té la possibilitat de viure un Nadal en bones condicions.

La convocatòria va satisfer un any més el públic, que va omplir el mig miler de butaques de la platea del Conservatori. «Això ens fa estar molt contents», va assegurar Rosa Ortega, qui va apuntar que «la nosta intenció és que l' Emociona't es consolidi en el calendari nadalenc, es pugui fer cada any i esdevingui una cita ineludible a la qual la gent no vulgui faltar».

La directora musical de l'espectacle va admetre, sense concretar-les, que ja hi ha algunes idees de cara a l'any vinent.

« Emociona't encara pot créixer més, tant a dalt l'escenari com a la platea», va dir Ortega: «Per això, volem fer el salt al Kursaal i omplir-lo».