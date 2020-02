L'Any Joan Perucho portarà la literatura fantàstica de l'escriptor a Berga

L'Any Joan Perucho recuperarà l'imaginari "desbordant" de l'escriptor barceloní amb motiu del centenari del seu naixement. Ho farà amb exposicions, espectacles de petit format, conferències i reedicions de la seva obra en els llocs que van marcar la seva trajectòria, com Albinyana, Banyoles, Barcelona, Berga, Gandesa, Madrid o Morella. L'objectiu de l'homenatge és obrir a nous públics la literatura fantàstica i el vampirisme característic de la seva obra, un gènere del qual Perucho és "referent", ha dit el comissari Julià Guillamon. En la presentació de l'homenatge, Guillamon ha destacat l'hedonisme inherent a Perucho, que el va portar a explorar en vessants com la gastronomia, l'art, el disseny gràfic o el món dels còmics.

"És de justícia que es faci un any Joan Perucho, un homenatge que s'havia preparat i pensat que fos any oficial des de fa molt de temps", ha dit la consellera Mariàngela Vilallonga, que ha donat el tret de sortida a l'Any Perucho. L'homenatge està comissariat pel crític i escriptor Julià Guillamon, la persona "que més ha aprofundit i estudiat en l'obra i vida" del poeta, ha assegurat el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-Murlà.

L'Any Perucho tindrà molt en compte els llocs on el jutge i escriptor va arrelar, des del Baix Penedès, la Terra Alta i el Maestrat, a Banyoles i Berga, o Madrid, on va estudiar les oposicions i va tenir un nucli d'admiradors. "A començaments dels anys 80 era un autor que tothom respectava però que en certa manera estava mal vist", ha confessat Guillamon, pel seu tarannà "hedonista" i "provocador" en consonància amb figures com Néstor Luján, amb poca tendència al "perfil polític".

Generacions posteriors, no obstant, l'han llegit a l'escola i s'han convertit "en nous fans", ha dit Guillamon, pel fet que el seu gènere, el fantàstic, no ha deixat d'estar de moda i, de fet, el vampirisme continua atraient produccions en plataformes com Netflix. "Hi ha un gran boom de la literatura fantàstica, i Perucho s'ha convertit en un precursor i una referència d'això", ha assenyalat el comissari.



Principals activitats

L'Any tindrà tres exposicions principals entre les múltiples activitats programades. La primera és una exposició itinerant dedicada al llibre 'Les històries naturals', que des de març fins al febrer de 2021 recorrerà Banyoles, Gandesa, Morella, Dènia i Barcelona. La mostra desplegarà la novel·la a partir de peces originals relacionades amb la Il·lustració, el vampirisme, les guerres carlines o la Guerra Civil. Aquesta exposició tindrà una rèplica a Madrid, que inclourà gravats de Goya, que es podrà veure a la Biblioteca Nacional de España.

La segona gran exposició és la dedicada a l'editorial Tàber, que va crear Perucho i amb què va publicar clàssics de la literatura fantàstica amb l'estètica de les editorials pop franceses. Es podrà veure a la Biblioteca Jaume Fuster d'octubre de 2020 al gener del 2021.

La tercera exposició reconstruirà la relació entre Perucho i Joan Miró, així com el vincle entre Josep Palau i Fabre amb Pablo Picasso. Serà de juliol a novembre a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac.

També es faran tres petits espectacles que circularan arreu del territori, com una lectura dramatitzada de poemes a càrrec de l'actriu Laura Pau i el poeta Josep Pedrals. Editorials com Edhasa o Edicions 62 reeditaran obres de Pedrucho, i es preveu la producció d'un documental audiovisual del qual no se n'han avançat detalls.

S'organitzaran activitats pedagògiques, presentacions, col·loquis i tot tipus d'activitats per apropar la seva obra, i l'acte institucional serà el 16 de març al Palau de la Generalitat.

Gràcies a l'augment de dotació econòmica en els pressupostos per al 2020, l'Any ha augmentat de 50.000 a 75.000 euros l'aportació a l'organització de l'homenatge.



L'homenatjat

Joan Perucho (Barcelona, 1920-2003), jutge de professió, va ser poeta, novel·lista, gastrònom, col·leccionista, crític d'art i amic d'artistes. És una de les figures més destacades de la literatura fantàstica a la península, on va introduir H.P. Lovecraft. El seu llibre més conegut, 'Les històries naturals', és una narració de vampirs molt divertida que s'ha traduït a nombroses llengües.