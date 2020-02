El rodatge d'«Hache» torna a l'Anònima de Manresa

Aquest dilluns 17 i el dilluns 24 torna el rodatge de la sèrie espanyola de Netflix, Hache. El trànsit es veurà afectat principalment a la zona del voltant de l'Anònima, concretament es tallarà al trànsit de vehicles del carrer de la Dama i del carrer Llussà.

Es prohibirà l'estacionament del carrer Llussà i del solar dret del carrer Dama, tots dos vials regulats en zona blava. Es mantindrà l'estacionament del solar esquerra regulat en zona mixta (zona verda + zona blava). Es realitzaran talls de trànsit puntuals a carrer Puigterrà de Dalt i Flors de Maig per a l'accés i sortida de vehicles de la productora

Hache és una sèrie situada en la Barcelona dels anys seixanta just quan el tràfic d'heroïna es troba en el seu punt més àlgid. Protagonitzada per Adriana Ugarte i creada i escrita per Verónica Fernández, està inspirada en fets reals. La història d'aquesta segona temporada segueix el recorregut d'Helena Olalla (Hache-Ugarte) com a hereva al capdavant de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey) en la primera temporada. L'estrena dels nous capítols és prevista per a aquest any.