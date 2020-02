El Kursaal celebra aquest dijous tretze anys de la seva reinaguració amb «The Opera Locos»

La Sala Gran del Kursaal acollirà aquest dijous, a les 21.30 h, l'espectacle musical "The Opera Locos", una batalla d'egos plena d'òpera i molt d'humor amb la companyia Yllana. El muntatge, premi Max 2019 al millor espectacle musical, servirà per celebrar els 13 anys de la reinauguració del Kursaal.

A "The Opera Locos" una peculiar troupe d'òpera, formada per cinc excèntrics cantants, es disposen a fer un recital amb un repertori dels compositors més grans del gènere. Al llarg de la representació es descobriran les passions ocultes i anhels de cadascun d'ells, el que crearà situacions absurdes i imprevisibles.

Cinc cantants lírics són els protagonistes de "The Opera Locos", un espectacle còmic operístic en què els grans èxits de l'òpera es fusionen amb altres estils musicals de la forma més original. Amb una singular posada en escena i amb el sentit de la comèdia d'Yllana, "The Opera Locos" aconsegueix apropar l'òpera a tots els públics creant una experiència nova i diferent i d'una manera fresca, inusual i divertida.

La companyia Yllana, dirigida per David Ottone i Joe O'Curneen, arriba ara a Manresa - on ja va presentar "The Primitals", "Brokers", "Muuuu", "GagFather", "Chefs", entre d'altres – després d'esgotar entrades durant tres mesos a París.

Les entrades per veure "The Opera Locos" tenen un preu de 20 € (18€ escoles de música i majors de 65 anys i 10€ amb el carnet Galliner i menors de 25 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet a www.kursaal.cat

El Kursaal celebra el 13è aniversari aquest dijous, amb un 50% de descompte en les entrades durant 13 hores

Tretze anys del Kursaal; tretze hores de descompte. Aquest dijous, 20 de febrer -de les 11 del matí a 12 de la nit- es podran comprar amb un 50% de descompte les entrades que encara hi ha disponibles dels espectacles de la temporada gener-juny de 2020. La promoció estarà disponible tant per internet, i també a les taquilles, que obriran en el seu horari habitual, d'11 a 13 h i de 18 a 21 h.

50% de descompte

Es podran comprar entrades amb la tarifa del 50 % de descompte de tots els espectacles programats per aquesta temporada fins el mes de juny, excepte els cicles d'Imagina't, Petit Kursaal, Gust de Jazz i del cicle ¾ de Música. També s'inclou a la promoció la funció benèfica de "Giselle" que Ballet Clàssic Manresa oferirà aquest dissabte a les 18 h al Kursaal.

Invitació als joves de 13 anys a veure "Gazoline" de Jordi Casanovas

Aquesta és una de les accions que es portaran a terme amb motiu del 13è aniversari del Kursaal, que es clourà amb una copa de cava al final de la funció de "The Opera Locos" de la companyia Yllana. Una altra de les propostes és convidar tots els nois i noies de 13 anys de Manresa i poblacions veïnes que el 2020 facin 13 anys a la funció de "Gazoline" de Jordi Casanovas, a càrrec de la Joven Compañía, que visitarà la sala gran del Kursaal el divendres 6 de març dins del cicle Platea Jove. Uns espectacle sobre valors, fresc, actual i punyent i que fins l'1 de març es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya (TNC).

Cal recordar que el dia 20 de febrer farà 13 anys justos que el Teatre Kursaal de Manresa renaixia després d'un singular procés de recuperació, amb una gran implicació del teixit social i cultural de la ciutat; i actualment, amb 90.000 espectadors anuals i un model de gestió particular, el Kursaal és un referent de les arts escèniques a Catalunya.