Núria Rial cantarà en un concert de l'Any Carner

Josep Carner va morir el 4 de juny del 1970 a Brussel·les, concretament al número 64 del carrer Lincoln. Enguany, i per tornar a posar sobre la taula la importància del llegat del poeta nascut el 1884 a Barcelona, es commemoren els 50 anys de la desaparició de l'autor d'Els fruits saborosos amb la celebració de l'Any Carner. Jaume Coll i Llinàs, doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona amb la tesi Edició crítica de la poesia de Josep Carner, serà el comissari d'aquesta iniciativa que arrenca aquest dimecrs 26 de febrer amb l'acte d'apertura al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat.

Recollint de Verdaguer i Maragall el títol de Príncep dels Poetes, Josep Carner té una àmplia producció literària que des de l'organització de l'Any Carner es vol divulgar a través d'exposicions, xerrades i altres actes oberts a tota la ciutadania. El programa es perllongarà fins el juny del 2021, amb propostes algunes de les quals encara no estan tancades.

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que se celebrarà el 21 de març, es repartirà arreu del territori del domini lingüístic del català un fullet amb un poema de Carner, i a Barcelona es muntarà un acte dedicat a la seva poesia.

Una altra data a anotar a l'agenda és la del 4 de juny, el dia que farà 50 anys de la mort de Carner. L'Ajuntament de Barcelona organitzarà un acte davant la tomba del poeta al cementiri de Montjuïc, on van ser traslladades les seves despulles el 1984. Posteriorment, dins d'aquella mateixa setmana, també hi haurà un acte a Brussel·les, encara per determinar.



Música amb Núria Rial i Francesc Poyato

En el terreny de la música, el Petit Palau de la Música Catalana acollirà el dia 4 de maig un Homenatge a Carner que comptarà amb la participació de dos intèrprets d'arrels bagenques, la soprano Núria Rial i el pianista Francesc Poyato. El repertori estarà format per poesies carnerianes musicades per compositors catalans.

El 4 de juny, en el mateix espai, la soprano Elena Copons, acompanyada de Jordi Armengol, cantarà lieder de Serra a partir de poemes del poeta. A més, s'estrenarà el concert Cançons sobre poemes e Carner, de Joan Magrané.

A Valls, se celebrarà el cicle Gerhard-Beethoven-Carner, que culminarà el 30 de gener del 2021 amb la cantata L'Alta naixença del Rei en Jaume, del compositor Robert Gerhard, amb lletra de Carner, i dirigida per Edmon Colomer.

La cloenda musical de l'Any Carner tindrà lloc el 6 de juny del 2021 a la sala gran del Palau de la Música Catalana: s'hi interpretarà El giravolt de maig, amb direcció d'Antoni Ros-Marbà.



Exposició a les biblioteques

En el capítol expositiu, es posarà en marxa una mostra de petit format, comissariada per Jaume Coll, que voltarà per les biblioteques i les institucions dels Països Catalans que ho demanin. A hores d'ara, encara no s'ha donat a conèixer el calendari.

Coincidint amb el Congrés Internacional que tindrà lloc del 9 a l'11 de febrer del 2021, es muntarà una exposició bibliogràfica a la Biblioteca de Catalunya amb tots els llibres seus i els que porten el seu nom o un pseudònim a la portada. L'Institut d'Estudis Catalans també farà una exposició amb documentació del seu propi fons.

A la Fundació Fenosa, d'El Vendrell, s'instal·larà una exposició a l'entorn de Violiniste, l'escultura d'Apel·les Fenosa del conjunt Les musiciennes que va inspirar el poema La dona arbre-Una escultura de Fenosa.

Un tast aquest cap de setmana

Qui vulgui fer un primer tast de l'Any Carner, dissabte 29 de febrer, en el marc del certamen L'Escala, Vila del Llibre, hi ha programada una xerrada sobre el Carner més viatger, és a dir, el dels anys 1921-1938. La trobada anirà a càrrec de Jaume Coll i tindrà lloc a les 18 h a la Galeria Port.