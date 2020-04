El Govern acorda amb el sector de les lletres celebrar un Dia del Llibre a l'estiu

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha acordat aquest dimecres en una telereunió amb representats dels escriptors, els llibreters, els editors i els il·lustradors celebrar el 23 d'abril una Diada de Sant Jordi amb gran activitat a la xarxa, mentre que per altra banda també s'aposta decididament per convocar a l'estiu amb caràcter extraordinari un Dia del Llibre que permeti a les llibreries, les editorials i les entitats treure les parades al carrer, amb els escriptors firmant presencialment les seves obres. La consellera ha dit en alguna ocasió que aquesta podria ser la gran festa de la recuperació de l'activitat presencial quan retorni la normalitat.

Les mesures de protecció i confinament per evitar la transmissió de la COVID19 condueixen a una Diada de Sant Jordi excepcional amb les llibreries físicament tancades però amb la venda en línia perfectament activada en totes les llibreries que tenen web, fins i tot les petites, per tal que el lector pugui rebre el seu llibre a casa.

Aquesta mesura no exclou la celebració a l'estiu d'una Diada del Llibre històrica per mantenir la tradició de treure les parades de llibres al carrer en una data que encara no s'ha concretat perquè es vol complir les màximes garanties des del punt de vista sanitari, i cal veure com evoluciona la pandèmia.

En aquesta nova reunió telemàtica presidida per Vilallonga amb el sector cultural, avui amb el món de les lletres, la consellera ha avançat que s'activarà amb caràcter imminent un nou portal web del Departament de Cultura que contindrà tota la informació específica útil per aquests dies de confinament, i també inclourà un destacat apartat dedicat a Sant Jordi i el Dia del Llibre, amb actualització constant de continguts.

Han acompanyat a la consellera a la reunió el secretari general de Cultura, Francesc Vilaró; la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Àngels Ponsa; el director de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Oriol Ponsatí-Murlà; la directora de l'Institut Ramon Llull (IRLL), Iolanda Batallé, i el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Miquel Curanta.

Francesc Vilaró ha explicat els canvis de normativa i les mesures que s'estan elaborant per atenuar l'aturada del sector, i ha agraït rebre informació de les demandes i dades d'afectació perquè és molt necessari a l'hora de prendre mesures.

Àngels Ponsa ha dit que és bàsic que les activitats de les biblioteques ara traslladades a la xarxa han de ser remunerades, i ha proposat la campanya "Per Sant Jordi compro a la meva llibreria", i una iniciativa consistent a produir "roses d'autoria" per part de membres de l'Associació d'Artistes Visuals, entre altres.

Han participat com a convocats Bel Olid (Associació d'Escriptors en Llengua Catalana), Àngels Gregori (PEN Català), Xavi Ramiro (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya (APIC), Agustín Comottto (Professionals de la Il·lustració Catalana Associats), Montse Ayats (Editors.cat), Carme Ferrer (Gremi de Llibreters) i Patrici Tixis (Cambra del Llibre i Gremi de Llibreters).

Tots ells s'han mostrat partidaris de complir de manera estricta les mesures de confinament i han explicat iniciatives per aprofitar les oportunitats que ofereix el món virtual per fer visible el seu sector. També han explicat nombroses activitats a la xarxa amb la participació d'escriptors "sempre remunerades". Montse Ayats ha proposat la campanya "Sant Jordi a casa, el Dia del Llibre a l'estiu".