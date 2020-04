L'Orquestra Simfònica del Conservatori de Manresa crea una versió de "Viva la vida"

El professor Jordi Coll, també director de l'Orquestra Simfònica del Conservatori, és l'artífex de la versió del "Viva la vida", de Coldplay, que els 43 components de l'orquestra han tocat, cadascú des de casa seva. La versió es pot escoltar a les xarxes i demostra que, malgrat que cal respectar el confinament i quedar-se a casa, la creativitat pot continuar.

L'orquestra és formada per alumnes del Conservatori. Instruments de vent com flautes, oboès, clarinets, fagots, trompetes i trompa, i de corda: violins, violes, violoncels i contrabaixos. Aquests dies no poden assajar no fer cap actuació, però no per això deixen d'estudiar i de fer música. Coincidint amb la Setmana Santa, han volgut compartir amb tothom aquest "Viva la vida", també com a missatge positiu i engrescador per ajudar a conviure amb la difícil situació que estem travessant.

Els músics que hi han participat són: Sílvia Jiménez i Jofre Ferrer (flautes); Pau Soler i Anna Montfort (oboès); Tània Torras i Aina Sala (clarinets); Xènia Ledesma, Laura Montfort i Josep Rovira (fagots); Biel Pelfort i Carles Pons (trompetes); Nil Boira i Emma Caparroz (trompes); Marta Núñez, Marina Boqué, Queralt Auguets, Laura Romero, Aina Fontanet, Mariona Casado, Joana Carrascosa, Aina Altadill, Lídia Anton, Xavier Peramiquel, Miquel Bosch, Raquel Auguets, Clàudia Ruiz, Noa Cotisel, Clara Alabern, Laura López i Marina Fargas (violins); Guillem Masdemont, Oriol Garcia, Toni Massegú i Neus Garcia (violes); Pere Requena, Júlia Garrido, Marc Giménez, Cèlia Navarro, Xènia Serra i Laura Solà (violoncels); Anna Caballero, Nil Moreno i Núria Bacardit (contrabaixos). Direcció: Jordi Coll.