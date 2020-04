Una plataforma nascuda fa tres setmanes que ja agrupa quasi un centenar d'entitats bagenques

La plataforma El Bages és un clam la formen prop d'un centenar d'entitats de la comarca -de tots els àmbits-, que ja sumen tres accions, quatre si s'afegeix la mare, nascuda a Manresa (Manresa serà un clam) que va engegar convocant a la ciutadania a cantar a balcons, terrats i finestres la cançó Corren del quintet manresà Gossos, l'1 d'abril. La segona convocatòria ja es va ampliar a la comarca, amb el tema Bon dia d'Els Pets, el 9 d'abril; i la tercera es va adreçar al públic familiar, el dia 21, amb Dàmaris Gelabert i Tot sona. Sense deixar balcons i finestres, la nova aposta de la plataforma per la fotografia ha estat un èxit molt més fàcil de mesurar que els anteriors. El Bages és un clam, explica Joan Morros, està oberta a rebre noves propostes per realitzar mentre duri el confinament i amb FotoArt Manresa, integrant de la plataforma, no es descarta fer una nova acció fotogràfica com, per exemple, ensenyar que hi veu la gent confinada des de casa seva. O un vídeo, amb l'impuls de CineClub Manresa. La intenció és, subratllen,«fer més suportable el confinament amb petites dosis ludicosocials» a la vegada que es pren consciència que «com a entitats i organitzacions diverses formem part d'una comunitat, el Bages».