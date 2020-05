El Conservatori de Música de Manresa obre les inscripcions

El Conservatori Municipal de Música de Manresa inicia avui el període d'inscripció per a alumnes nous de cara al curs 2020-21. Per l'excepcionalitat del moment a causa de l'alarma sanitària, totes les inscripcions d'alumnes nous es fan a través de formularis online fins al dia 7 de juny. Per omplir els formularis i obtenir tota la informació dels grups per al proper curs s'ha de consultar a la pàgina web del Conservatori ( http:// www.conservatori-manresa.cat /). En aquesta adreça s'informa de la documentació necessària per a les inscripcions així com de qüestions vinculades a l'alumnat pendent de la prova d'accés al grau professional o que vol continuar els seus estudis de grau professional al Conservatori amb un canvi d'expedient.