L'actriu Sílvia Bel protagonitza demà el segon Pessics de Vida de format virtual

L'actriu Sílvia Bel serà la convidada demà (20 h) del cicle d'entrevistes Pessics de Vida, que organitzen la Demarcació Catalu-nya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino de Manresa. L'entrevista anirà a càrrec de Pep Garcia, productor cultural, escriptor i columnista manresà. Arran de la pandèmia de la Covid-19, l'entrevista, com la realitzada la setmana passada al científic Pere-Joan Cardona, es farà de forma virtual i es podrà seguir a través del canal www.youtube.com/c/AjuntamentdeManresa_cat/live. També hi haurà un xat activat per a les persones que estan inscrites al YouTube.

Sílvia Bel és una reconeguda actriu de teatre, cinema i televisió amb una àmplia trajectòria artística. A la televisió ha protagonitzat sèries com Infidels, Ventdelplà i El cor de la ciutat. L'any 2007 va ser la Colometa de La Plaça del Diamant, que després de fer temporada al TNC va girar durant un any per diferents teatres.