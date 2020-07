L'aposta per les formacions locals centren l'edició d'enguany del festival Anòlia d'Igualada

L'Anòlia d'Igualada arriba amb un format diferent marcat per les restriccions de la crisi sanitària i enguany l'Ajuntament d'Igualada ha volgut apostar per les formacions locals. La xaranga Ho Peta Street Band Fusió obrirà el festival el dia 13 de juliol. L'endemà, el grup 'Xillona', format per vuit joves de la ciutat i els voltants oferiran un repertori variat i festiu amb versions de tots els estils. B-Back, un grup de versions de Queen i Michael Jackson, la jove cantautora Marina Ferixas, el grup Inc i la cantant de flamenc Queralt Lahoz completaran el cartell. Els concerts d'aquest any es concentraran al pati del Museu de la Pell i les entrades, que seran gratuïtes, es podran obtenir al web tiquetsigualada.cat a partir del 9 de juliol.

Amb motiu de la covid-19, també és previst un control de temperatura i gel hidroalcohòlic a l'entrar. Caldrà que el públic porti mascareta i l'aforament estarà limitat a 350 persones, que hauran de seure en cadires separades per un metre i mig de distància.

Les entrades seran nominals i només es podran obtenir en línia. Les localitats portaran imprès el nom de la persona que les ha reservat i es podrà obtenir un màxim de quatre entrades per operació.