Vint autors locals signaran a Manresa en el nou Dia del Llibre i de la Rosa

Finalment hi haurà set parades a l'espai tancat del passeig Pere III de Manresa –al davant del Casino– que dijous vinent serà el centre neuràlgic del Dia del Llibre i de la Rosa, una jornada auspiciada pels sectors implicats després que es decretés la suspensió de Sant Jordi. La capital bagenca se suma així a les altres localitats catalanes que també intentaran replicar, a menor escala i amb totes les prevencions sanitàries que pertoquen, la diada del 23 d'abril.

Tal com va avançar aquest diari dissabte passat, al recinte delimitat del tram central del Passeig –els laterals estaran oberts–, d'uns 40 m de llargada i 10 d'amplada, s'hi posaran els estands de les llibreries Papasseit, Parcir, Abacus i 2 de Piques, de les editorials Farell i Tigre de paper i del Viver Serra. Una llista a la qual s'hi ha sumat la revista El pou de la Gallina.

En el rectangle que s'establirà a la via arbrada també hi haurà espai per a una taula on vint autors de Manresa i comarca s'aniran asseient –en torns de mitja hora– per signar exemplars dels seus llibres als lectors. Entre ells hi serà, a les 5 de la tarda, Jordi Agut, redactor d'Esports de Regió7, que enguany ha publicat el thriller Línia de quatre (Pagès Ed.). Durant el dia també firmaran, entre d'altres, Adam Majó, Xarli Diego, Aleix Solernou, Genís Sinca, Marta Roqueta i Pep Garcia, que ha tret un recull de columnes escrites en aquest diari.

Dins la zona de les parades hi podran ser un màxim de 125 persones simultàniament. L'entrada estarà ubicada a la part més propera al Kursaal i la sortida tindrà lloc per l'altre cantó. A les 20.45 h, i des de la terrassa del Casino, la cobla La Principal de la Bisbal interpretarà un concert de sardanes, però no hi haurà cadires per evitar aglomeracions.

Durant la tarda i el vespre, l'activitat es concentrarà al pati del Casino. A les 18 h, a l'escenari hi haurà tres autors que presentaran els seus llibres: Emma Cachón, amb la biografia de Jordi Pesarrodona que porta per títol Una qüestió de nassos; Jeroni Muñoz, amb la novel·la Ho faré igualment; i Matilde Obradors, amb Mosca doméstica. Posteriorment se celebraran els recitals Poemes de capçalera –amb l'actriu Mercè Sampietro i el músic Miquel Jordà– i L'hora foscant –amb les poetesses Irene Anglada i Sònia Moya i el músic David Martell. Per a la triple presentació hi haurà 100 cadires, i 150 per als dos espectacles poètics. Les entrades són gratuïtes i es poden recollir a Abacus i Parcir i als webs vivetix.com/entradas-presentacions-al-pati, vivetix.com/entradas-poemes-de-capcalera i vivetix.com/entradas-lhora-foscant.

La jornada és organitzada per l'Ajuntament i la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa. Tot plegat està condicionat que la situació sanitària no empitjori.