Un duel de cuina amb final 'exquisit'

La rivalitat entre Manresa i Igualada es va traslladar dimecres als fogons gràcies al programa Joc de cartes de TV3, que va dedicar el capítol d'aquesta setmana a trobar quin restaurant de les dues ciutats fa la millor cuina tradicional catalana. I la victòria, curiosament, se la va endur un manresà, Carles Rodríguez, que regenta un establiment igualadí, l'Exquisit. El menjar que prepara el Golden de Rafa Carmona, la cuina ferrari on treballa Xaro López del Cau de l'Ateneu i l'empenta de l'Anna Guarro i el seu L'Escorxador van ser els altres ingredients destacats d'un programa que va atrapar 417.000 espectadors i que va ser líder de la seva franja amb el 21,5% de quota de pantalla.

«Hem estat de sort, hem competit quatre restauradors que parlàvem de cuina i que ens hem respectat», destacava ahir el propietari del Golden de Manresa, fent referència que l'audiència del programa ha vist volar ganivets entre els participants en altres ocasions. L'establiment de Rafa Carmona, amb 40 anys d'història, va quedar en tercer lloc, però tot i així el manresà està satisfet del seu pas per TV3. Ahir al matí, poques hores després de l'emissió del capítol, ja havien rebut 40 reserves de persones que deien que els havien vist a la televisió i uns 400 missatges de felicitació a través de WhatsApp. «No ens interessava guanyar, perquè era molt difícil per les cuines i els locals tan bonics amb qui competíem, sinó que buscàvem que es veiés que som bona gent, que tenim un bon equip i que oferim un producte excel·lent, cosa que no ho pot discutir ningú», diu. De fet, el presentador, el xef Marc Ribas, va posar una nota molt alta al servei, a la qualitat-preu i al menjar del Golden. «El Marc va al·lucinar amb els nostres calamarsets i el pop a la gallega», treu pit Carmona. L'únic que lamenta és que en el programa no es diferenciés que dins el Golden hi ha dos espais, un on se serveix un menú diari i l'altre, que s'anomena El Menjador del Josep, que està reservat per als clients que volen carta.



La cuina que tothom vol

«És una experiència que s'ha de viure una vegada a la vida», considera Xaro López, propietària juntament amb Jacint Soler del Cau de l'Ateneu, restaurant ubicat a l'antic Ateneu de les Piques. Aquest Joc de cartes es va gravar els dies 3, 4 i 5 de setembre i, aleshores, el seu establiment només tenia 8 setmanes de vida –es va inaugurar al principi del juliol. López comenta que van dubtar sobre l'oferta de TV3 perquè encara els faltava «acabar de posar les coses a lloc i en alguns dels capítols anteriors els participants no n'havien sortir gaire ben parats», però van acabar acceptant ja que «qualsevol minut de promoció és bo». La jugada, sembla, els ha sortit bé. A ells, ahir dijous al matí tampoc no els parava de sonar el telèfon: «Estem desbordats, i encara més per la incertesa sobre si la Generalitat tancarà els restaurants». La cuina del Cau de l'Ateneu va ser l'enveja de tots els participants. «És un Ferrari, contra això no es pot competir», va dir Carmona en veure-la. López bromejava ahir en ser preguntada per Regió7: «Jo, això, ja ho sabia». Ella també va protagonitzar un moment lacrimogen quan va recordar l'equip amb qui va treballar durant anys en el seu restaurant anterior i que no la van poder acompanyar en la seva nova aventura a Manresa. «Soc una fleuma... I vaig plorar més cops en el programa, però ho van tallar», reconeix. Carmona va oferir un altre moment emotiu. Se li van humitejar els ulls en parlar dels seus treballadors. «El Rafa és un exemple de persona», destaca López.



Un restaurant d'excel·lent

Però ni el Golden ni el Cau de l'Ateneu. Manresa es va quedar sense els 5.000 euros del premi, que van anar a parar a l'Exquisit d'Igualada. La seguretat en si mateix del seu responsable i xef principal, Carles Rodríguez, va aixecar polseguera a les xarxes socials durant l'emissió del programa. Tot i així, la seva cuina de «xup-xup» i la decoració del local van fer que rebés la màxima puntuació tant per part dels seus rivals com de Marc Ribas –el presentador va puntuar amb un 9,2 l'Exquisit. «Estem molt satisfets, aquesta victòria és fruit de la feina de molts anys, de picar pedra i de consolidar un bon treball», celebra.

Davant les càmeres, aquest exwaterpolista reconvertit en restaurador es va mostrar confiat i no tenia pèls a la llengua a l'hora d'afirmar que l'Exquisit «no tenia rival». Els dubtes sobre si realment podien guanyar o no, reconeix però Rodríguez, existien i anaven per dins: «Ni de bon tros ens vèiem guanyadors; els altres restauradors també jugaven i van fer bona feina». Afegeix que Joc de cartes va ser una competició «molt entretinguda, sana i noble», i remarca que «vam voler ser nosaltres sense filtres, sense cap estratègia». I afegeix: «Vam fer la feina que fem cada dia de la mateixa manera, els canelons amb el 70% de beixamel, i l'arròs, caldós». El xef manresà fa referència aquí a dos dels seus plats que la resta de restauradors van qüestionar: la beixamel d'uns canelons, per ser molt líquida, i un arròs caldós amb massa suc, van dir.



«No em preocupa l'últim lloc»

A l'Anna Guarro, de L'Escorxador d'Igualada, li fa ràbia haver d'esperar perquè li portin el compte. Per aquest motiu, al seu restaurant procura que el servei sigui àgil i això li va valer una bona nota dels companys. El menjar, però, no va acompanyar i van quedar en quart lloc. El seu és un negoci que tot just comença. «No em preocupa l'última posició perquè no ho considero com una valoració negativa, sinó que som joves, ens falta experiència i s'agafa amb els anys de treball», apunta. Del rodatge, recorda que va ser «complicat» perquè no només hi ha una càmera, sinó «unes quantes més, amb tot l'equip al darrere». Valora de forma positiva el pas de L'Escorxador pel programa, i diu que va viure amb nervis l'emissió: «Sabia el que havia viscut davant les càmeres, però no com sortiria per televisió; jo m'he vist bé i veure que el que vam viure ha estat el que s'ha emès ens fa sentir tranquils». Xaro López coincideix amb Guarro i assegura que el programa els va cuidar. Va ser la productora del Joc de cartes qui va contactar amb ells i els va oferir la possibilitat de competir. Les puntuacions finals van ser: un 8,7 per a l'Exquisit; un 8,1 per al Cau de l'Ateneu; un 7,5 per al Golden; i un 6,4 per a l'Escorxador.