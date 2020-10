Jordi Évole rebrà el Premi d'Honor del Festival Zoom

El periodista de Cornellà Jordi Évole és l'artífex de l'èxit de programes com «Salvados»

El periodista Jordi Évole ha estat guardonat amb el Premi d'Honor del Festival de Continguts Audiovisuals Zoom, d'Igualada, per ser un «referent de la televisió de qualitat i adaptar els formats televisius als nous temps». De la seva faceta més periodística, el festival ha destacat que Évole «busca la veritat» i s'ha convertit en «sinònim de qualitat» i «garantia de professionalitat en l'àmbit del periodisme i la comunicació audiovisual».

El Zoom Festival Internacional de Continguts Audiovisuals de Catalunya se celebrarà del 24 al 29 de novembre en format virtual, a través de la plataforma Zoom Live, dins de la pàgina web de l'esdeveniment. Habitualment, el certamen té lloc en diversos espais de la ciutat d'Igualada, però la pandèmia ha obligat els organitzadors a convertir d'edició d'enguany en virtual, sense cap acte presencial.

El festival ha destacat alguns dels treballs més recents d'Évole, com els Especial coronavirus, en què el periodista ha apostat per «la part més personal i íntima» a través d'entrevistes confinades, amb diverses converses amb persones anònimes però també amb personatges coneguts, com Rosa Maria Sarda, l'expresident uruguaià Pepe Mujica i la cantant sesrovirenca Rosalía.

Évole, amb una àmplia trajectòria en televisió, va començar treballant en diversos programes de la productora El Terrat i es va convertir en un periodista de referència amb el programa Salvados, de La Sexta. Entre els seus últims treballs destaca Eso que tú me das, un documental sobre el cantant de Jarabe de Palo recentment desaparegut, Pau Donés, produït per Atresmedia i Producciones del Barrio, que ha estat un èxit en taquilla als cinemes.

El Zoom Festival d'Igualada pretén donar visibilitat a continguts audiovisuals de qualitat en diversos formats, tant si han estat creats per a ser emesos per televisió o bé per espais digitals.