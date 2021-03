Zoo, Oques Grasses, Celtas Cortos i Ciudad Jara, caps de cartell de les Barraques de Sitges

El retorn de les Barraques de Sitges l'encapçalaran Zoo, Oques Grasses, Celtas Cortos i Ciudad Jara, entre altres artistes de primera fila del panorama català i espanyol. Aquest dimecres l'organització ha fet públic el cartell d'una edició que també compta amb Lildami, Doctor Prats i Suu. Són els noms principals d'un festival que abandona el tradicional format gratuït i obert a tocar de la platja de la Fragata, per passar a un recinte tancat amb entrada de pagament. Un canvi que els impulsors de les Barraques atribueixen a les mesures de seguretat sanitària per poder garantir el control de l'aforament, mentre apunten que el pagament d'entrades és necessari per la viabilitat de la programació.

Les Barraques de Sitges se celebraran del 12 al 16 d'agost, ampliant així de tres a cinc la durada habitual del festival. A banda dels artistes capdavanters, la programació també compta amb Mafalda, La Fúmiga, Smoking Souls, l'Orquestra Di-versiones, El Diluvi, Jazzwoman, Sense Salt i Meritxell Neddermann. El cartell el completen les formacions locals K-Liu, Ninot i el DP Tronkes de Felipa.

Bona part del cartell manté la proposta anunciada per l'edició 2020, quan es van suspendre els concerts degut a la situació de la pandèmia de la covid-19. Un dels noms anunciats en aquell moment i que ha caigut de la programació és Miki Núñez.

L'organització apunta que properament anunciarà l'obertura de la venda d'entrades, així com la distribució dels artistes per dies.