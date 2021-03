El director puig-regenc Josep Pons serà investit doctor «honoris causa» per la UAB

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) investirà doctor «honoris causa» al puig-regenc Josep Pons Viladomat, director musical del Gran Teatre del Liceu des del 2012, a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. La distinció se li concedeix «pel seu compromís amb el panorama musical de Catalunya; per la seva contribució en la recuperació i difusió del patrimoni musical hispànic; pel seu suport als compositors contemporanis i a les noves generacions d'instrumentistes; per la creació de projectes innovadors i d'excel·lència; pel seu esforç per obrir el fet musical als nous públics del segle XXI». L'acte se celebrarà el 7 d'abril a les 12 del migdia a l'Auditori de la UAB i serà el primer acte presencial que organitza el centre.

El catedràtic del Departament d'Art i Musicologia de la UAB, Francesc Cortès, padrí del doctorand, glossarà els mèrits de Pons i el rector de la UAB, Javier Lafuente, li farà el lliurament del diploma i li atorgarà la medalla de doctor «honoris causa». El puig-regenc, considerat un dels directors més rellevants de la seva generació, pronunciarà la lliçó magistral «Qui soc. Com soc. Què faig». Després, es projectarà un fragment de l'orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, dirigida per ell, interpretant El amor brujo, de Manuel de Falla. L'acte acabarà amb el cant del Gaudeamus Igitur.