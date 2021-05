Mal Pelo estrena 'Highlands' al Mercat de les Flors, l'última entrega de la tetralogia sobre la música de Bach

La companyia gironina de dansa contemporània Mal Pelo estrenarà aquesta setmana al Mercat de les Flors el muntatge 'Highlands', l'última entrega de la tetralogia sobre la música de Bach. Aquest projecte de la companyia dedicada a Bach inclou espectacles, concerts i activitats al voltant de la seva recerca sobre l'escriptura coreogràfica sobre el compositor, algunes d'elles ja estrenades anteriorment. A escena hi haurà 16 intèrprets: vuit ballarins, un quartet de corda i un quartet de veus, el mateix equip que va presentar 'Inventions' al passat Festival Grec de Barcelona. Pep Ramis, de Mal Pelo, ha explicat que és una peça que "obre la porta al temps".

Després d'anys d'experimentar amb l'univers estètic de Bach, María Muñoz i Pep Ramis inicien el tram final del viatge, iniciat amb el solo 'Bach' (2004/2005) i el septet 'On Goldberg Variations / Variations' (2019), i que acaba amb 'Highlands'. Maria Muñoz, de Mal Pelo, ha dit que han passat molts anys fins a fer realitat aquest somni de poder compartir aquest estudi sobre Bach.

Pep Ramis ha explicat que 'Highlands' és una peça que "obre la porta al temps. La música de Bach és una meravella i ofereix, a part de l'estructura i la matemàtica, un territori que té a veure amb l'espiritualitat, el joc i a aspectes terrenals; és un territori de paisatges enorme i és amb el que hem intentat treballar". En aquest sentit, han seleccionat les peces que volien ballar i ha estat molt intens i s'ha tingut una taula plena de possibilitat i s'ha seguit una línia dramatúrgica de la mateixa música.

A nivell escènic, Ramis ha apuntat que es presenta una peça de format gran amb espai buit i auster i el que passa "en escena bàsicament és que es posa en contacte a música amb el moviment i amb altres eines com les videoprojeccions. Hem anat configurant un viatge molt emocional, potent i visualment molt clar també".

Muñoz ha dit que a diferència de les peces anteriors, en les quals només feien servir música de Bach, en aquest darrer tram "volien ser més lliures i relacionar peces de Bach que formen part d'obres diferents i que feien de mirall unes de les altres". A més, ha afegit, han posat en diàleg la música de Bach amb altres peces concretes de compositors diversos.



Constel·lació

La directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, ha explicat que dediquen una constel·lació al treball de Mal Pelo al voltant de Bach i que, entre els espectacles, s'estrenarà 'Highlands'. Margarit ha desgranat que a més de 'Highlands', es podran veure 'On Goldberg Variations / Variations', el solo Bach en les dues versions, una funció amb María Muñoz i el compositor Dan Tepfer i l'altra amb la ballarina Federica Porello, que va rebre per aquest treball el Premi Ciutat de Barcelona. També hi haurà dos concerts, un dels violinistes Joel Bardolet i Jaume Guri, que participen en les peces, i un altre del pianista especialista en Bach Dan Tepfer. També es podrà veure 'Bach filmat', el treball de la realitzadora de vídeo-dansa Núria Font sobre aquesta peça.

Pep Ramis ha dit que és una peça que al ser gran no serà fàcil de moure, però ha explicat que faran una gira per passar per diversos espais com a Temporada Alta, l'Atlàntida de Vic, Madrid i Paris.