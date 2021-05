Prop de 200 alumnes de 14 tallers participaran a la mostra de l’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal, que comença avui després d’un curs especial marcat per l’alternança de classes presencials amb grups reduïts i el treball on-line com a mesures per frenar la pandèmia. La mostra s’allargarà fins al 25 de juny. Els tallers, que es faran majoritàriament a la Sala Petita del Kursaal, són oberts al públic, amb prèvia recollida d’una entrada gratuïta a les taquilles del Kursaal, obertes de dimarts a dissabte, d’11 a 13 h i de 18 a 20 h.

Els alumnes de Teatre Infantil de l’Aula de Teatre donaran el tret de sortida amb l’escenificació, avui, del vodevil Un barret de palla d’Itàlia, d’Eugène Labiche, dirigit per Teti Canal. I fins al 25 de juny es podran veure representacions de clàssics teatrals com Tafalitats, de Karl Valentin, o Tres farses russes, de Txékhov; o muntatges més contemporànis com Assassinat a Hollywood i La clínica dels embolics, d’Adelaida Frías, o L’Onada, d’Ignacio García May.

També es portaran a escena dues peces de teatre musical; d’una banda, la creació col·lectiva Un cop de mà, amb adaptació de les lletres de les cançons de Sílvia Sanfeliu a càrrec dels alumnes juvenils de teatre musical. I de l’altra, els alumnes de teatre musical per a adults oferiran Heathers, d’O’Keefe i Murphy, que tancarà la mostra el 25 de juny.

L’Aula d’Arts Escèniques que coordina el servei formatiu del Kursaal és una oferta formativa municipal amb cursos d’una durada anual, en els quals es forma l’alumne en les diverses tècniques teatrals: interpretació, expressió corporal, circ, veu... Al final de cada curs es realitza un taller, en el qual els alumnes posen en pràctica els continguts apresos durant el curs.

Tallers d’estiu

L’Aula d’Arts Escèniques del Kursaal ofereix aquest juliol, del 5 al 23, els Tallers d’Estiu adreçats a infants de 4 i fins a 16 anys. Els alumnes inscrits s’agruparan per edats i els tallers es faran de dilluns a divendres, dia que els alumnes oferiran a les famílies una petita representació. Les inscripcions es poden realitzar per telèfon al 938753402, enviant un correu a auladeteatre@mees.cat, a taquilles o a www.kursaal.cat