El festival Canet Rock, cancel·lat en la seva edició del 2020 per la pandèmia, torna: serà el 3 de juliol i ho farà amb 22.000 assistents, només 3.000 menys que en les xifres prepandèmia (25.000). El públic no haurà de guardar distància de seguretat, però sí portar mascareta en tot moment i haver passat un test d’antígens previ.

Les entrades al festival estan pràcticament esgotades ja que valen les que es van vendre per a l’edició del 2020. Amb una novetat: els assistents hauran de pagar un suplement de 7 euros per fer front a les despeses extra que l’organització del festival tindrà en personal, tests i infraestructures per realitzar les 22.000 proves d’antígens en un sol dia.

L’organització està ultimant els detalls de com es realitzarà el dispositiu dels tests d’antígens i n’informarà els assistents. La idea és que el públic –tot els majors de 6 anys tot i que estiguin vacunats– pugui reservar hora en algun dels punts habilitats pel festival per fer-se la prova el mateix dia del festival.

El programa és el que s’havia anunciat: Stay Homas, Buhos, Zoo, Zuu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Ciudad Jara, Itaca Band, Roba Estesa, Lildami, Jazz Woman, Miquel del Roig i Cesc.