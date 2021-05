180 persones van omplir aquest diumenge el teatre dels Carlins per viure en directe la final del Premi Jove de Microteatre impulsat per l’entitat i que es van acabar enduent l’obra "El trívial" de Jèssica Rivero Prat i Carla Garcia Sansegundo.

En una sola funció de poc més de 2 hores van passar per dalt de l'escenari del teatre manresà les 4 peces finalistes, CatFetish, Viatge al Centre del No-Res, Nèbula i la vencedora, El trívial. Segons el jurat, el certamen va ser molt renyit perquè “en poc més de 20 minuts per peça n’hi va haver prou perquè poguéssim copsar el talent creatiu dels guions, la direcció i la interpretació”. Tot i això, Rivero i Garcia es van endur tres vots, mentre que la resta de propostes en van rebre un cadascuna. El vot del públic va ser per a CatFetish.

En comú, les quatre obres van ser interpretades majoritàriament per joves del Bages i Moianès de menys de 30 anys i totes elles van incloure referències a temàtiques reivindicatives, com els empadronaments, el feminisme, el moviment LGTBI+ o la transfòbia.

Des dels Carlins es valora aquest primer certamen de microteatre com una aposta compromesa amb el talent teatral jove de la comarca. “Cal felicitar-los a tots i demanar-los que continuïn i de la mateixa manera seguirem treballant per a proporcionar facilitats i ocasions com aquesta per desenvolupar i mostrar tot el seu art”, expliquen des de la sala manresana.

El Premi Jove de Microteatre forma part d’una de les 3 línies de la convocatòria artística 2021 de l’entitat. Segons diuen, es tracta d'una aposta ferma i conscient en un any crític pel sector cultural i associatiu.